中国数名留学生怀军训照片入境澳洲被拒并遭遣返 中方提交涉

澳中/政治

再有中国留学生因为藏有接受军事训练的照片而被澳洲政府拒绝入境，并弸之遣返。中国外交部就此提出「严正交涉」，并敦促澳方停止这种损人不利己的做法。

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根据英文《中国日报》昨(29日)报道，近两个月内，至少有两名大陆留学生因为有军训照片而被遣返，最近一宗是在近日发生，涉事的留学生经悉尼国际机场入境澳洲时，被边境执法人员拦截和盘问，检查手机和行李后，在该留学生的手机内发现在中国就读时接受军训的照片，认定这是「军事训练」，指该陆生隐瞒军训经历，拒绝他入境并当场取消签证，再把他遣返中国。另一宗类似个案在此事一个月前发生。

中国外交部发言人昨午确认有「数次」这类澳方针对中国留学生入境悉尼时进行「无端盘查」，并以隐瞒他们在中国高校军训这类「所谓的军事训练」为由而取消签证并遣返的事件。汪文斌认为，澳方行为严重损害中国赴澳留学人员的正当合法权益，并指中国外交部和驻澳使领馆已向澳方提出「严正交涉」。据上述报道，中国当局已要求澳洲当局停止这种无端搜查和遣返中国留学生的行动，又强调会坚定维护中国赴澳留学人员的正当合法权益，消息人士并质疑澳方行动「背后存在政治目的。」

中国教育部等部门同时提醒中国留学生赴澳留学可能遭遇的相关风险，建议稳妥选择海外留学目的地，加强自我防范和保护意识。