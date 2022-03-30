公义？露宿者家当被丢向港府索偿 近半数非死即失联 余者各仅获赔100元

香港/社会

香港当局在未预先通知的情况下丢掉多名露宿者的家当，触发14名无家者透过诉讼申索2000至1.3万港元不等的赔偿，法庭最终裁定当局行事不当，但以无家者未能提供单据为由，裁定当局向申索人「象征性」赔偿100港元(下同，折合约11.5欧元)。但即使是如此赔偿不足的「公义」也并非每一名申索人可以获得，因为两名申索人在近两年的申索期间离世、四人失去联络。协助露宿者申索的民间组织指出，个案显示香港极需制订无家者友善政策。

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尽管五年前要求制订无家者友善政策的三个团体已指出，「无政策有服务」不能解决无家者面对不同部门的滋扰的问题，但行政长官林郑月娥今(30日)早响应提问时，仍然避谈会否制订无家者友善政策，只是强调，无家者服务现由社会福利署负责，亦有民间组织提供服务，她会要求相关部门落实协助无家者的服务和措施。

触发舆论的案件于2019年一个中国人合家团聚的「冬至」(12月21日)节令发生，负责管理公园的康乐及文化事务署在没有预先通知的情况下，联同数十名防暴警员到深水埗通州街公园驱赶在该处露宿的70名无家者，执法人员随即向在场的20多名无家者在不足半小时内执拾细软离开，其后把其他人的家当丢入12个一米高的大型垃圾桶内，并要求在场的无家者通知不在场者三天内取回物品，逾期丢弃。一直协助露宿者的小区组织协会(简称社协)在第三天电邮当局，称代表露宿者提出要求取回所属财物，但康文署在收到电邮后的第四天回复，由于相关物品在限期内「无人认领」，已被丢弃。

社协其后联络到十四名无家者于2020年6月向小额钱债审裁处提出申索，要求当局赔偿物品价值，索偿额由2000元至13290元不等，但由于无家者没有法律代表，申索文件被指不足而需要多次往还，结果，案件首次于去年11月开审前一个月，申索人马月荣离世。到了审裁处昨日就案件作出判决前的大半个月，再有一名申索人赵金兴因感染武汉肺炎离世。坐着轮椅到场的两名申索人在领取判决前，在法院外为死者默哀。协助申索人的社协干事吴卫东在裁决后指出，在长达1年9个月的申索过程中，共有两人离世，现时仍有两人留医、四人失去联络，未能见证这迟来的公义。

审裁官：当局做法强无家者所难

审裁官林希维昨天裁定，入禀一方胜诉，认为康文署未有履行「非自愿托管者责任」，合理照顾有关物品。林官指出康文署五处不当之处，包括活动垃圾车桶太高，要求老弱伤残的无家者伸手入内搜寻是「太强人所难」；要求在场的二十多名无家者通知其他不在场者，又没有为清走的物品分门别类、纪录或拍照，未有尽非自愿托管者应有责任；而社协的吴卫东已通知当局，表明无家者想取回物品，内容毫不含糊，不接纳署方指无家者自愿放弃财物的说法。

赔偿金额方面，林官信纳各申索者因本案造成财物损失，但由于各人未能提供单据或相片等证明损失财物价值的证据，部分无家者口供更前后矛盾，最终只接纳各人在事件中遗失寝具，但不接纳申索人声称的赔偿金额，裁定各人可得象征式赔偿，下令署方向各人赔偿100元。

社协干事吴卫东在裁决后指出，露者者以公园为家，要求住在家中之人为家当提供购置单据是不合理的。他指出，事件反映香港应仿效美国纽约、日本大阪及台湾，制订「无家者友善政策」，以保障无家者权益，以及当他们权益受侵扰时，可以有部门处理，毋须像这次案件一样闹上法庭。他又说，申索人对赔偿额极不满意，。

申索人在裁决后形容，裁定他们胜诉已是还他们一个公道，但赔偿额实在太少，莫说像离世亲人的照片难以用金钱衡量，就是重置家当也不行。当中，申索人陈志荣直指，「买件衫都百几蚊啦」，但「多少唔系问题，攞番公道就算数㗎喇，……会上炷香同佢哋(两名离世者)讲我哋赢咗呢场官司」。

吴卫东亦认为赔偿额不足，因为买一张床褥都要二百多元。但经向四名申索者了解，他们均无意上诉。

区议会五年前通过“无家者友善议案” 未得适切跟进

今次是无家者第三次因当局执行职务时丢弃他们的家当而索偿，但却是第一次经司法机构审理，裁决将成为案例。吴卫东称，未知康文署会否上诉，亦不知对方有何反应，难说案例会否有助避免事件重演。

之前两次索偿经庭外和解，事件分别在2012年和2015年发生。在2012年的食物环境卫署和民政署联合执行的「清场行动」中，四十多名通州街的露宿者家当被弃，经无家者提出控诉后，港府向每位露宿者赔偿2000元，但拒绝应露宿者要求道歉。另一次在2015年于油麻地澄平街行人隧道内发生，二十多位露宿者的物品被食环署职员「清场」时弃掉，其后每位露宿者获得一定比例的赔偿金。

其后，社协联同基督教关怀无家者协会及圣雅各布福群会于2017年向立法会相关委员会提交立场书，指无家者被政府不同部门以不同法例滋扰，包括警方于晚上检查露宿者身份证及实时搬离现场、康文署在球场看台加装扶手及上锁、清洗露宿者睡觉的地方等等，令街友难以觅得一夕安寝之处，但却没有法例自保故此促请当局成立专责小组，以制定「无家者友善政策」。深水埗区议会同年通过「无家者友善议案」，要求港府推行兴建无家者宿舍等措施，区议会去年指出，议案一直未得到适切跟进。