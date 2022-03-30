欧盟将促中国在乌克兰战争中保持中立

中欧峰会

中欧峰会即将登场，中国外交部3月30日表示，中国国家主席习近平和国务院总理李克强将于4月1日与欧盟领导人举行会议。这是中方首次确认本周将举行中欧峰会。

广告 继续浏览后续

在中欧关系恶化的背景下，该峰会已多次被推迟。欧盟官员告诉美媒，此次峰会将是“欧中关系的决定性时刻”。如果北京站在俄罗斯一边，将会为自己带来负面影响。

美国媒体CNBC报导说，欧洲理事会主席查尔斯‧米歇尔（Charles Michel）和欧盟委员会主席乌尔苏拉‧冯德莱恩（Ursula von der Leyen）将于周五布鲁塞尔时间上午10点与李克强、下午2点与习近平举行会谈。

欧洲理事会在一份声明中说，“峰会的主要焦点将是乌克兰战争、国际社会对乌克兰的支持”，以及“俄罗斯侵略造成的严重人道主义危机，其破坏国际秩序的本质及其内在的全球影响”。声明说，双方还将讨论人权、气候变化、生物多样性和贸易问题。

西方官员担心中共在俄乌战争中可能扮演的角色。迄今为止，北京拒绝谴责俄罗斯无端入侵乌克兰，并在联合国安理会谴责莫斯科的决议投票中投了弃权票。北京还谴责西方国家对俄罗斯的严厉制裁。

知情人士告诉CNBC，欧盟希望在峰会期间对中共施加压力，目标是“在某种程度上确保中国的中立，从而不会帮助俄罗斯”。

这位官员表示，欧中对话中可能会提到双方经济联系和最近的贸易争端，但“焦点肯定在俄罗斯”。

另一位同样了解会谈的欧盟官员告诉CNBC，此次峰会是“欧中关系的决定性时刻”。“如果中方站在俄罗斯一边，这显然会对与欧盟的关系产生非常负面的影响。”

第三位欧盟官员表示，峰会原本旨在宣布欧中之间的一些“小举措”，“但情况发生了变化”。

“（目前）关键信息应该是，如果中方确实（助俄）规避（西方）制裁，将会招致后果。”

本月早些时候，欧盟成员国爱沙尼亚外交部长伊娃-玛丽亚‧利梅茨（Eva-Maria Liimets）告诉CNBC，如果北京要帮助俄罗斯入侵乌克兰，那么西方也应该讨论对北京实施制裁。