调查：封锁令或让中国GDP减少3%

新冠令中国GDP减少

多家机构发布调查显示，北京政府正在经历新冠疫情爆发以来最严重的一次经济冲击。香港中文大学经济学家估计，全国各地实施的严格疫情封锁，可能会导致北京政府每月损失至少460亿美金的经济产出，这会导致中国今年的GDP损失3%以上，如果有更多的城市收紧疫情限制，那麽影响可能会翻倍。

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经济学家指出，如果中国多地像上海一样实施严格的管制政策，要求居民留在家中不得外出，那麽北京政府可能会花费两倍的费用来维持这个政策。

调查认为，现在，中国各地大量的卡车位置数据显示，中国的物流活动和供应链已经因为封锁正在承担压力。野村控股的经济学家本週表示，高传染中共病毒疫情的暴发正在让中国经济面临著有记录以来最糟糕的前景。

彭博社引用香港中文大学的报告指出，行业预计仅在上海一地，如果严格封锁不能在短期内解决，就可能会导致今年中国的GDP减少4%，如果中国的北上广深四大城市都被迫封锁，全国的GDP将下降12%，北京如果在今年像大流行初期一样对全国范围采取防控手段，那么经济可能会衰退50%。

由于担忧经济的负担过重，中国多地采用不同程度的防疫措施，以缓解经济压力。高盛认爲，目前中国全国已经有占据GDP产出约33%的地区实施了部分或者全盘封锁的防疫措施。

另一方面，行业也指出，中共政府发布的经济统计数据可能存在严重水分。在2020年的第一季度，国际业界预计中国的当季度GDP下降了19%，而中共公开的数据为下降6.9%。

在3月29日，中国褐皮书发布的另一份报告指出，由于受到新冠疫情拖累，中国制造业等行业的活动也在今年第一季度受到了明显的影响。

该机构在3月份上旬调查了4300家中企集团，初步发现企业的零售业务收入和利润增长率同比下降两位数，招聘活动也在放缓。调查也指出，总体而言，北京政府对经济重大刺激的措施尚未出台，而企业借贷速度已经降至中国褐皮书10年来的最低记录。