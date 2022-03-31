中国/上海/抗疫

上海自四月一日起轮到浦西“封城”。浦西人口更多，约一千六百万人、封控范围更大（十二个区），加上实施“全域静态管理”，浦东和浦南等区域也未能如期完全解封，因此，上海市几乎就等于全封城。上海自四月一日起轮到浦西“封城”。浦西人口更多，约一千六百万人、封控范围更大（十二个区），加上实施“全域静态管理”，浦东和浦南等区域也未能如期完全解封，因此，上海市几乎就等于全封城。

广告 继续浏览后续

因疫情失控，上海市自28日起以黄浦江为界，实施分区“封城”防疫措施，浦东、浦南等地区先实施封控至4月1日5点；4月1日3点起由浦西地区实施为期四天的封控，至4月5日3点。封控区内的地铁、公车、计程车等公共交通全面暂停。

但30日周三晚间，上海市政府又发出公告，预计4月1日5点解封的浦东，将实行“分区分类、网格化”管理，有阳性感染者的社区将继续实施封控，其所在街镇列为“管控区”，实行“人不出区，严禁聚集”；其他地区则放宽为“防范区”，实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集的规模”。

一名居住在浦东新区康桥镇的台商坦言，从疫情地图数据来看，整个上海现在几乎“密密麻麻都是红点”，红点是感染者的位置标记，所以大部分地区都得继续封控。

另据“财新网”报导，上海机场、港口的停航情况正在加剧。其中，全球最大货柜港—上海港已陷入半瘫痪状态，因核酸检测能力不足、可正常上班的工人不够，加上江浙地区司机送货到上海的意愿下降，部分海运企业开始“跳港”，将前往上海的船只改道转往宁波港。

此外，近一周以来，上海虹桥、浦东机场国内航班取消率平均超过8成，而从德国法兰克福、瑞士苏黎世等十多个出发地往上海的航班也有取消的情况发生。