中国国营媒体在中断一年半后转播NBA赛事

中国重播转播NBA赛事

全美职业篮球联赛（NBA）在中断18个月后3月30日重现中国国营媒体。NBA一名球队经理18个月前发推支持香港民主示威人士，引发北京愤怒，停止转播NBA赛事。

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洛杉矶快船队和犹他爵士队之间的比赛在中国央视转播。时任休斯顿火箭队经理的达雷尔·莫雷在推特上发布“争取自由，挺香港”的简短推文，支持2019年的香港抗议人士，引发了这一纠纷。

莫雷在引发中国反弹之后撤回了他的支持。他说，“我从来都是感谢我们中国粉丝和赞助商的巨大支持。我希望那些不满的人会知道，冒犯或误解他们不是我的本意。”

有人批评莫雷让NBA失去了中国这个最大海外市场的巨额收入。

停播期间中国粉丝并没彻底与NBA无缘，因为有些赛事可以通过直播平台观赏。

法新社说，央视没有宣布星期三会播放比赛，也没有说为什么播放。NBA中国官网（ NBA in China）没有发表评论。

巧合的是，就在中国官媒转播快帆队比赛前一天，快船队主教练泰伦·卢在与现任费城七六人首席执行官的莫雷因球赛斗嘴并反呛莫雷有关球员表现的一则推文时说：“他上次发推文导致NBA损失10亿美元，所以我觉得他最好别再多发文，管好自己的球队吧。”

这显然是批评莫雷2019年那条支持香港民主示威的那则推文让NAB损失了在中国的生意。