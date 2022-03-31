以军袭击被占领土约旦河西岸，造成两名巴勒斯坦人丧生

巴以/政治

周四上午，两名巴勒斯坦青年在以色列军队对被占领土约旦河西岸的袭击中丧生。继周二晚间，特拉维夫郊区的两个街区发生袭击造成5人死亡的事件发生后，周三开始，以色列军队在被占领的约旦河西岸加紧军事行动。

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当地时间3月29日晚间，特拉维夫东郊小镇布内布拉克街头发生了袭击事件，根据以色列电视台播放的视频，一名身着黑色衣服的男子挥舞步枪，至少造成5人死亡。这名枪手随后被警方击毙。袭击者是一名来自被占西岸杰宁市附近一个村落的巴勒斯坦青年。这是以色列一周来发生的第三次致命袭击。

周日，在沿海城市哈德拉的一次袭击中，两名警察和两名刺客丧生。一周前，以色列南部贝尔谢巴的另一起袭击事件造成两男两女死亡，刺客是来自该国北部的以色列阿拉伯人，被路人击毙。这次袭击被认为是该地区近年来最严重的袭击之一。

以色列星期四发起的袭击行动至少造成两名巴勒斯坦青年丧生。巴勒斯坦卫生部指出，这两名青年的年龄分别为17岁和23岁，他们遭到“入侵杰宁地区的以色列占领军杀害”。其他政府官员则披露：今次袭击造成多名重伤。

以色列军方表示，星期四上午，以军士兵和边防警察部队成员在杰宁地区展开逮捕“嫌疑人”的“行动”。行动中，巴勒斯坦枪手向以军开火，遭到以军回击。一名以色列士兵受轻伤，送医救治