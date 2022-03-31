美公布第3批中概股预定摘牌名单 百度爱奇艺在列

一些中企被列入SEC黑名单

美国宣布新一批中企“预定摘牌名单”，中概股集体暴跌。中方一再宣称正与美国商讨此事，但美国将越来越多的中企列入名单，第三批包括百度、爱奇艺等五家。

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美国当地时间3月30日，美国证券交易委员会（SEC）将百度、爱奇艺、富途控股、凯信远达医药和Nocera等5家中企列入《外国公司问责法》（HFCAA）暂定名单。这些中企申辩证据提交截止时间为4月20日。

根据《外国公司问责法》，如果这些中企不能在三年内满足美方的审计监管要求，就可能被勒令退出美国股市。

美国今年3月开始公布《外国公司问责法》暂定名单，这已是第三批。前两批包括百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药和中国微博。

中国证监会31日回应，一些企业被SEC列入“退市风险名单”，这是美国监管部门执行《外国公司问责法》的正常程序，这些中企是否在未来两年真正退市，最终取决于中美有关谈判的结果。证监会宣称，中方与美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的会谈“整体进展顺利”云云。

但SEC主席詹斯勒（Gary Gensler）对媒体表示，企业只有完全遵守美国审计监管，才能继续在美国市场交易。他的表态，淡化了外界对于中美即将达成审计协议的揣测。

长期以来，中国都以“国家安全”为由，禁止中企向国外监管机构提交原始财务数据。美国华尔街也对此网开一面，导致中概股在美国财务造假横行，令美国投资人蒙受巨大损失。川普政府通过了《外国公司问责法》，要求中企必须接受和美企一样的审计监管。

对此，中国方面并无妥协的迹象。在去年滴滴出行“抢闸”赴美上市后，北京又加强了对中企在海外上市的监管，更出台新规，禁止大型互联网企业对外提交运营数据。