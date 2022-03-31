美报告：香港民主持续遭瓦解 助北京打压台湾

香港政策报告

美国国务院3月31日公布香港政策报告，指出过去1年中国持续瓦解香港民主制度。与此同时，香港也在国际组织协助中国阻止台湾有意义参与，表明香港自主参与国际组织的能力正在削弱。

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美国国务院31日公布年度香港政策报告指出，过去1年，北京当局採取行动削弱香港反对者在城市治理发挥重要作用的能力，并将批评中央与地方政府的和平政治言论有效定为刑事犯罪，并对香港选举制度进行彻底改革，阻止未经北京批准的政治团体参与，削弱香港选民选举权。

报告在谈到香港的国际参与时指出，有报导指称香港代表中国採取行动推进中国政治目标，包括阻止台湾在世界贸易组织（WTO）的有意义参与并担任领导职务。报告指出，这表明香港自主参与国际组织的能力正在削弱。

报告指出，过去1年，中国持续瓦解香港民主制度，对司法机构施加前所未有的压力，并扼杀学术、文化与新闻自由。随著中国收紧统治与持续压制，香港的自由正在减少，香港与中国城市间的差距也在缩小。

报告也记录香港与北京领导层采取的进一步侵蚀民主制度与人权，并严重损害独立媒体运作与言论自由的行动，指出这些措施对香港生活各方面都带来深远影响，包括国际商业与金融。

港府对香港居民的大规模逮捕，以及包括香港苹果日报在内的多个机构被迫关闭，凸显这些极具破坏性的变化。为了因应风险与不确定性增加，部分在香港的国际企业已完全撤出，另有一部分则是将主要员工或业务转移到其他地区。

报告指出，北京最终将迫使香港许多优秀民众逃离，损害香港声誉并削弱其竞争力，香港作为自由的全球金融中心地位将持续受到影响。