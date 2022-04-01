上海疫控新措施：阶梯式管控

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中国上海疫情严峻，今天3时起对浦西实施封控，民众不得出户，核酸检测筛查全面展开。上海浦东完成核酸筛查后，今天起进入阶梯式管控，有阳性感染者的单位或场所列为封控区，居民不能离家，其他地方划为管控区或防范区，民众活动受限制。据中国官方报道称，中国单日本土新增7229例，其中上海4502例。

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据中央社今天报道说，上海从3月28日起以黄浦江为界，分两区先后封闭管控及进行核酸筛查。

上海今早举行疫情防控工作新闻发布会，上海市卫生健康委主任邬惊雷表示，第一批浦东、浦南以及毗邻区域完成筛查，综合研判筛查结果后，根据国家联防联控机制的相关要求，下一步将实施阶梯式管控。

阶梯式管控是将地方分为封控区、管控区或防范区。

有阳性感染者涉及的居民小区（单位、场所）所在网格化单元及毗邻网格化单元，会划为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”。有封控小区（单位、场所）所在街镇的其他区域，划为管控区，实行“人不出小区、严禁聚集”，原则上居家，每户每天可安排一人分时有序至小区指定区域，无接触式取用配送物资。

除封控区、管控区以外的其他区域，划为防范区，实行“强化社会面管控，严格限制人员聚集规模”，民众要主动减少外出、减少聚集，非必要不出门，倡导居家办公，不跨行政区流动，不跨黄浦江流动。防范区内的餐饮场所仍然暂停餐厅用餐，只提供到店自取或外送。

今天起浦西地区全面展开核酸筛查，这一批涉及人数1600万人、管控范围更大，涉及12个区。

中央社说，往昔热闹的上海外滩、南京路步行街、延东立交则空无一人，史上首见。

据上海市政府日前发布的通知，上海当局以黄浦江为界，分区分批实施核酸检测，3月28日5时起，由浦东、浦南及毗邻区域实施封控，展开核酸筛查，4月1日5时解封；4月1日3时起，改为对浦西地区实施封控，展开核酸筛查，4月5日3时解封。

根据官方的人民日报旗下的海客新闻影片，航拍原繁华的上海外滩、南京步行街、延东立交等地，在今日开始封控之后，街头空无一人、不见车流，上海浦西仿佛被按下暂停键。

另一方面，浦东地区1日并未全面解封，而是改实施“阶梯式管控”，划分为封控、管控、防范三个区。上海市卫健委主任邬惊雷在1日上午记者会表示，希望通过科学划定防控区域，更加精准地实施分类管理措施，有效遏制疫情在社区扩散和蔓延。其中封控区内感染者涉及的楼栋要封闭管理14天。