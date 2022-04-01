中俄贸易受到空前冲击 大量出口交易停滞

出口交易受阻

近期以来，中共当局宣称，它坚持与俄罗斯的正常贸易活动，但有不少留在俄国的企业透露，现在中企对俄罗斯的出口活动已经受到卢布汇率波动的严重影响，许多交易处于停滞状态。

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自俄罗斯2月24日对乌克兰发动袭击以来，卢布兑美元和人民币汇率都波动不断，迄今爲止，卢布兑人民币汇率损失了40%。

代表超过2万家中国对俄出口企业的贸易集团负责人沉木辉表示，卢布贬值意味著每次销售都会赔钱，自俄乌战争爆发以来，他在俄罗斯的仓储服务的需求下降了约五分之一，约90%的中企成员受到了影响。

沉木辉说，中企不能提高价格，因为俄罗斯人买不起，当把账单兑换成人民币时，企业会亏本，因此，出口到俄罗斯变得几乎不可能。

行业指出，虽然北京试图强调中俄关係潜在的良好前景，鼓励企业留在俄罗斯境内，但是现实的情况是，由于俄罗斯国内经济下滑，中企在俄国的大部分业务已经停摆，在这期间，中小企业受到的衝击最大。

一家华东工厂的所有者告诉路透社，本应该送往俄罗斯的产品现在都放在仓库裡，在去年，企业曾经有1200万元人民币的收入来自俄罗斯。现在，由于汇率问题，对俄罗斯贸易商来説，中企生产的成本相比而言太高，这导致交易无法进行。

另一位中国的贸易商说，他的公司是中俄客户之间的中间人，现在市场的行情并不好，来自俄罗斯的床单和厨房设施等产品的订单数量已经下降了三分之一。

在出口贸易停滞不前的情况下，北京政府还在担忧与俄罗斯的能源与投资业务遭到制裁打击。路透社的消息人士称，中共国营的中石化集团近期暂停了在俄罗斯的关键石化投资和与天然气营销企业的谈判，目的是防止企业违反国际社会的制裁。

评论人士何旭对希望之声说，北京政府现在想要维持和俄罗斯的生意，实际上是做亏本买卖。中国市场对俄罗斯的主要贸易顺差来自贸易出口，而俄罗斯的经济现在严重下滑，进口需求明显下降，这已经导致中俄之间的贸易活动远远低于往期，此外，北京还要承担违反制裁的风险，这导致中共对俄罗斯的长期关係投资落空。

行业也指出，中俄关係已经为北京带来了额外损失。

国际关係专栏作家伊丽莎白·布劳（Elisabeth Braw）评论説，95%的国际企业现在很担心在中国做生意的风险，很多企业可能会在短期内离开中国市场，摆脱额外的风险。