中国一高铁列车长确诊 列车中途被截停

清零政策的局限

中国一辆高铁行经湖南娄底市时，因列车长被通报检出新冠病毒阳性，列车当即被铁路部门要求中断行程，对车上所有密接人员进行隔离。

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经专家会诊，列车长唐某被确定为确诊病例（轻型）。其后，该车次所有密接人员已闭环转运至集中隔离点进行集中隔离医学观察。

四川省疾控中心30日晚发布紧急通知，要求乘坐G2190次等车次的人员及时就近进行核酸检测，并第一时间主动向所在村（社区）、单位或入住酒店报备，配合疫情防控工作。

当局并宣布，对经上海入境于3月29日零时及以后解除集中隔离的来（返）川人员，入川闭环转运至目的地后，立即实施7天集中隔离，解除隔离时并采取双采双检核酸检测。

据中共卫健委4月1日通报，3月31日0—24时，中国大陆新增确诊病例1827例，新增无症状感染者5559例，其中上海新增本土确诊病例358例和无症状感染者4144例。上海仍是中国疫情重灾区。

中国自疫情以来一直采取严厉的“清零”防疫政策，一旦发现感染个案，就立即进行封区、封城、禁足、隔离和大规模的全员核酸检测，令广大的中国人望而生畏。

对本次G2109次列车在娄底停靠，有网友说“凭什么要在娄底隔离啊，娄底真是倒了大霉”，有网友回应说“发现的时候正好在娄底停啊，所以娄底倒楣。我记着之前也有一个在济南截停的，也是济南倒楣。”另有网友说“还好，这种可以直接打包隔离，就怕那些中途下车的”。

在此之前，2021年10月28日，也有两趟的高速铁路列车因车上有乘务员为密切接触者在行驶途中 因被紧急叫停。

一趟是上海至北京南站的G14次列车。28日下午15:20分，该次列车已经行驶至一半路程，突然接到消息，车上有一名乘务员被判定为确诊病例的密切接触者。北京铁路局要求该列车立即中断行程，停靠山东省的济南西站后，对相关人员进行管控。车上共有212人。

同日下午，另一趟嘉兴（紧挨着上海）至北京南站的G108次列车，已经行驶至河北沧州，眼看就到北京了，也因同样的理由被突然叫停。北京铁路局要求该列车立即中断行程，停靠沧州西站后，对相关人员进行管控。车上共有134人。