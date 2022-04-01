中国的制造业活动降至两年来最低水平

中国，经济，新冠防疫

中国上海，一名身穿防护服的交警在通往浦东隧道入口执行交通限制 2022年3月28日，

周五（4月1日）公布的一项独立指数显示，中国收紧新冠防疫措施，令制造业受到严重影响，3月份中国制造业活动降至两年来的最低水平。

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据IHS Markit为媒体集团财新所作的统计，3月份中国制造业采购经理人指数（PMI）从二月份的50.4降至48.1，创2020年2月以来的最低水平。

采购经理人指数通常受市场高度关注，当低于50时表明制造业活动萎缩。此前经济分析师的预期值为49.1，比公布值跌幅更小。

最近几周，中国一直面临自2019年底新冠首次爆发以来最严重的疫情。传染性高的奥密克戎毒株正在严重威胁当局的清零防疫政策，每天确诊感染病例都在增加。数以千万计的中国居民已被实施防疫封禁，特别是在中国汽车工业摇篮的东北、技术大都市深圳以及拥有2500万居民的中国经济首都上海。

严格的防疫措施严重影响到经济活动，据财新网的报道，3月份中国制造业新订单跌至2020年2月以来的最低水平，当时中国正值疫情首次爆发，经济几乎处于全面停滞。

出口同样受到防疫限制的影响，新出口订单指数为22个月来的最低。

出口是推动中国经济的引擎之一，截至目前，在全球疫情背景下，中国出口已在各国经济复苏及国外对口罩等医用及电子产品的需求中获益，。

接受财新调查的中国企业表示，俄罗斯对乌克兰的入侵也给贸易和物流带来了更多的不确定性。

此外，3月份的生产成本创五个月来的最高，制造商普遍反映，因疫情防控，令业务运营和物流受阻，供应链问题进一步加剧。3月供应商供货时间指数降至五个月最低。

报道指， 财新周五公布的3月份的指数与中国官方指数的趋势相同，但下挫程度更大：官方公布的PMI指数2月份为50.2点，三月降为49.5点。

据称，主要以中小企业为调查内容的财新-Markit调查能够更准确反映实际经济状况。而官方统计主要涉及的是大型国有企业。