所罗门称不会让中国建军事基地

中国/所罗门/军事基地

所罗门群岛有意与中国签订安全条约，引起区域国家反弹，因为这将允许中国在这个太平洋岛国部署安全部队。所罗门群岛表示，计划与北京签署协议，但不会允许中国建立军事基地。

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中索拟签安全条约引关注，索罗门许诺不许北京建军事基地。据中央社今天引述消息报道称，所罗门群岛总理苏嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）办公室今天表示，这份协议并未邀请中国在此建立军事基地。该声明表示：“政府明白设立军事基地将为安全带来的后续影响，在当局监督下，不会草率应允这类行动”。

一份外流的协议草案允许中国海军舰艇在所罗门群岛执行后勤补给，引发各界担忧。苏嘉瓦瑞尚未公布与中国达成的安全协议细节，两国官员也还未正式签署。

密克罗尼西亚联邦总统帕努埃洛（David Panuelo）昨天敦促所罗门群岛不要签署这项安全协议，认为其中存在“重大的安全忧虑”，并担心太平洋可能卷入中美之间的战争。

新西兰也对此提出警告，说这可能破坏长期存在的地区安全合作。澳洲国防部长达顿（Peter Dutton）今天表示，他尊重苏嘉瓦瑞的观点，但敦促他谨慎行事。达顿在接受天空新闻网（Sky News）采访时说，尽管中国告诉美国不会将南海地区军事化，但中国已在南海建立20个军事据点，坎培拉当局担心北京会在这个太平洋群岛采取类似举措。达顿说，中国在所罗门群岛的军事基地将促使澳大利亚大幅增加在这个地区的军事部署，因为这些岛屿离澳洲非常近。

中央社称，中国外交部昨天表示：“中索安全合作不针对任何第三方，与索同其他国家合作互不冲突。”两国签署安全合作协议，旨在深化双方在维护社会秩序，保护人民生命和财产安全，人道主义援助，自然灾害应对等领域的合作。