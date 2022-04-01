欧中峰会：中国先摆北京说了什么

欧盟/中国/乌克兰战争

中欧峰会今天登场，聚焦俄乌战争。据中国官媒，中国国务院总理李克强阐述了中方原则立场，强调中方始终奉行独立自主的和平外交政策，一直以自己的方式劝和促谈，愿继续发挥建设性作用。据欧盟理事会官网，欧方两位领导人1日下午4时先与李克强对谈，晚上8时再与习近平对谈。欧盟举行新闻发布会聚焦欧中峰会。中国官方消息没有提及欧盟敦促中国不要援助俄罗斯规避西方制裁。

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据中央社今天报道称，中欧峰会谈俄乌战争，中国称以自己方式劝和促谈。

官方的中国央视新闻称，李克强1日在北京以视讯方式与欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）及欧盟执行委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）共同主持第23次中国—欧盟领导人会晤。

中央社说，针对俄乌战争，央视新闻并未提及欧盟向中方提出的具体意见，仅称“欧方介绍了对当前乌克兰局势的看法和立场”。

据央视说，李克强阐述了中方原则立场，强调中方始终奉行独立自主的和平外交政策，主张遵守联合国宪章宗旨和原则，维护国际法和公认的国际关系基本准则，包括各国主权、领土完整，透过对话谈判解决矛盾和冲突。李克强说，“中方一直以自己的方式劝和促谈”，愿与国际社会一道继续发挥建设性作用。

中欧关系此前因为新疆人权议题交恶，相互制裁官员，中欧投资协定进程也遭欧洲议会冻结。

李克强表示，一个稳定的中欧关系对世界的和平、稳定、发展至关重要。中方高度重视此次领导人会晤，中国国家主席习近平将与两位主席举行会见。中方愿与欧方增进理解和互信，加强对话沟通，深化务实合作，妥处矛盾分歧，为世界和平与发展作出共同努力和贡献。

中国央视称，米歇尔与范德赖恩表示，中国和欧盟都是多边体系的重要成员，中国是重要的利益攸关方，双方应加强对话，深化合作，坚持多边主义，确保世界和平稳定，共同应对全球性挑战。