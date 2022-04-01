欧中峰会：欧盟幻想劝说中国不要援俄

中国/欧盟

欧中峰会今天以视频形式上马，诸多议题引发关注。除了欧中经济协议前途讨论，也聚焦乌克兰战争。欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩和理事会主席查尔斯-米歇尔代表成员国发言，与中国总理李克强和国家主席习近平举行会谈。法新社说，欧盟希望说服中国放弃对莫斯科的援助，以对抗西方的制裁，北京旨在重振与因乌克兰战争而被削弱的欧洲的经济关系。此前，中国方面与俄罗斯外长拉夫罗夫在安徽实体会谈，强调中俄合作争取和平无上限，维护安全无上限，反对霸权无上限。但也称，中俄关系不结盟，不对抗，不针对第三方。

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据路透社今天报道称，欧盟和中国领导人周五将举行两年来的首次峰会，欧盟急欲得到中方保证既不会向俄罗斯提供武器，也不会帮助俄罗斯规避西方的制裁。

接近峰会筹备工作的欧盟官员罕见地公开表示，对俄罗斯的任何帮助都将有损中国的国际声誉，并危及中国与其最大贸易伙伴--欧洲和美国的关系。据一位欧盟官员说，中国对俄罗斯的立场将是周五会议上很关键的问题。另一位官员指出，中国去年与欧盟和美国的贸易占了其全球贸易的逾四分之一，而与俄罗斯的贸易仅占2.4%。

欧盟官员称，“我们是要延长这场战争、还是合力结束这场战争？这是本次峰会的基本问题”。

中国外交部长王毅本周重申中国呼吁和平谈判，并补充说回应各方的合理安全关切。中国人民大学的欧洲问题研究中心研究员王义桅说，中国和欧盟都希望结束战争。

据路透社说，中国本身也担心欧洲国家跟进美国采取更强硬的外交政策立场，已呼吁欧盟在与中国的关系中“排除外部干扰”。

敦促中国放弃援助俄罗斯以促进乌克兰战争停战，应该是今天欧中峰会聚焦内容。据法新社引述法国欧洲事务国务秘书克莱门特-博纳（Clement Beaune）周二说，“会议将重点讨论我们敦促中国在对俄罗斯施加必要的影响和压力方面发挥的作用”。博纳说：“这不是峰会的最初目的，它必然成为一个目的。”

一位欧洲官员解释说：具体而言，必须了解中国是否利用其影响力来建立停火和人道主义走廊，或者是否通过增加能源的购买量或通过财政援助来帮助莫斯科规避制裁。

法新社指，北京拒绝谴责对乌克兰的入侵，并在3月初欢呼与莫斯科建立 "坚如磐石 "的友谊，为俄罗斯的 "合理 "安全关切辩护。

德国MERICS研究所的Grzegorz Stec说："欧盟将寻求影响中国领导人的战略计算，强调他们向俄罗斯提供具体支持的经济成本"。德国绿党议员Reinhard Bütikofer担心，"中国的迂回反应是一种站在俄罗斯一边，不施加什么压力，这就会给普京更多的迂回帮助"。

据法新社认为，欧盟受困于其与北京的强烈相互依存关系：欧盟吸收中国15%的出口，中国为欧盟提供关键的制成品和零部件。中国占欧盟27国出口的10%，中国是一个关键市场，德国制造商尤其依赖中国。

在柏林的推动下，欧盟和中国于2020年底签署了一项雄心勃勃的投资协议。但由于欧盟对中国新疆地区使用强迫劳动的制裁以及中国政府对欧洲议员和研究人员的反制裁，其批准被冻结。除此之外，还有关于台湾在立陶宛开设代表处后，中国阻止从立陶宛进口的争议。

据战略研究基金会的Valérie Niquet警告说："危险的是，中国将做出让步姿态以恢复投资协议的谈判。

周三，俄罗斯外交部长谢尔盖-拉夫罗夫在访问中国时，以新的 "多极世界秩序 "的说法，抵御美国，并获得了中国重申对中俄两国无限友谊，但这一愿景加剧了对出现一个反对西方的 "独裁 "集团的担忧。

法新社引述法国前驻莫斯科和北京大使Sylvie Bermann说："将中国从俄罗斯分离出来的想法是空幻。当乌克兰战争结束后，美国的注意力将主要转向中国，而且不是以友好的态势。她还提醒说，中国并不是孤立的，因为许多国家（印度、巴基斯坦、南非、巴西等）也拒绝批评莫斯科。