欧盟在峰会警告中国 勿助俄侵略乌克兰或规避制裁

中欧峰会

欧洲联盟（EU）与中国4月1日召开视讯峰会，会后欧盟理事会（European Council）主席米歇尔表示，双方同意乌克兰战争正在威胁全球安全，他并提醒中国勿协助俄罗斯侵略行为。

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米歇尔（Charles Michel）在记者会上说：“欧盟和中国都同意，这场战争正在威胁全球安全与世界经济。”

他并表示：“任何尝试规避制裁或协助俄罗斯的行为，都会造成战争拖长，导致更多人命损失和更大的经济衝击。”“对于任何在财务上或军事上尝试帮助俄罗斯的行为，我们将保持警戒。”

但米歇尔也说：“中国若采取正面步骤来协助终止战争，将受到所有欧洲人与国际社会的欢迎。”

欧盟执行委员会（European Commission）主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）则在与中国国家主席习近平进行会谈后表示，欧洲最高层官员警告中国领导人，勿协助俄罗斯攻打乌克兰或是规避西方制裁。

她在记者会上说：“我们非常清楚表明，中国不应该干预我们的制裁。”“否则这会导致中国在欧洲的名誉受到重大损伤。”