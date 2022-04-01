法国专家：不要危险地依赖中国

中欧峰会

中欧峰会召开当天，法国回声报发表一篇题为“欧洲人让中国将自己定位于对抗俄罗斯之位 ”的文章。文章表示：欧盟即表达了希望和中国继续合作的意愿。但中国对立陶宛的经济报复让欧盟团结起来；欧盟通过的反胁迫草案就是一例。文章表示：乌克兰战争让欧洲与中国的合作更加小心。有专家更提醒，“我们必须小心，不要在清洁技术供应链上危险地依赖中国！”

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这篇文章表示：在乔·拜登参加在布鲁塞尔举行的欧洲春季峰会一周后，欧盟外交与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利（Josep Borrell）、欧盟委员会主席冯德莱恩和理事会主席米歇尔本周五通过电话会议与中国国家主席习近平和总理李克强举行了电话会议。

最高级别的商业交易雅克-德洛尔研究所法博利表示：在入侵乌克兰五周后召开的第 23 次欧盟-中国峰会，乌克兰冲突占据了主要位置。此次会议的重点是传递信息；而不是像往常一样签署新的协议或强化伙伴关系。 “鉴于至少自 2021 年春季以来中欧关系一直在经历起伏，会议得到确认已经是一件好事；保持对话很重要”。

欧洲政策专家中心认为：上个星期在乔·拜登的推动下，欧洲人将要求中国人在与莫斯科的关系中表明自己的立场，并让他们明白，他们的态度将对两个集团未来的关系产生决定性影响。 “欧盟与中国之间的贸易从未像 2021 年那样强劲，交换了 8280 亿美元的商品和服务，但欧盟批评中国合作伙伴时再也没有那么犹豫了”。欧盟是中国最大的进出口贸易伙伴。

虽然几名中国官员已经接受了俄罗斯关于北约在战争爆发中的责任的“叙述”，但欧洲人会提醒他们的对话者他们似乎遵循的一些原则：不干涉，特别是领土主权。他们还应该强调北京会在口头、军事或经济上支持其俄罗斯邻国的声誉风险。

根据雅克-德洛尔研究所法博利的说法，中国至少必须保持在目前的峰值上。这是可能的，因为它不想看到战争对其经济产生更大的毒性影响，并受到内部消费下降的惩罚。她不想看到世界领先的贸易强国欧洲对她关闭。

最近几个月，欧洲人展示了他们的实力，特别是捍卫成员国立陶宛，该国因其设有“台湾代表处”而遭到北京的商业报复。

3 月，27 国采用互惠工具在第三国开放公共市场，这些市场迄今已关闭，并正在制定另一份关于非法补贴的文本。由于欧盟谴责中方对维吾尔人的待遇，2020 年底德国担任欧盟轮值主席国期间，默克尔（Angela Merkel）在某些犹豫不决的欧洲伙伴面前，挽救了投资总协议，该协议被冻结以及镇压香港的民主示威者。

去年柏林政权的更迭使欧盟更加坚定。 欧洲国际关系委员会的奥尔戴勒 Janka Oertel 回忆说：“2021 年的联军合同对俄罗斯仍然非常友好，但对中国的用词要强得多。 朔尔茨政府很清楚它需要一种新的方法。 »

欧洲人不想放弃合作的机会，特别是贸易管理方面。另一个可能的联合工作领域：气候转型，而北京则制定了 2060 年的碳中和目标。欧洲政策中心看到了这种可能的“中欧新合同效应”。对于奥尔戴勒 Janka Oertel 来说，“中国问题确实处于印太战略、所谓的全球门户连接倡议和欧盟绿色议程的交叉点，但我们必须小心不要在清洁技术供应链中危险地依赖中国。”