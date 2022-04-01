美F-35与歼20近距离照面 北京说敢于亮剑

中国歼20/美国F-35

美军日前指F-35战机近期曾在东海和共军歼20战机近距离遭遇。中国国防部发言人吴谦今天批评美军舰机抵近侦查是破坏互信、危及安全，并称共军始终“敢于亮剑、善于亮剑”。美国F-35战机与中国歼20均是隐形战机。

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据中央社报道称，美国太平洋空军（US Pacific Air Forces）司令维巴赫（Kenneth S. Wilsbach）14日在美国空军协会（AFA）智库密契尔航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）一场讨论里揭露，美军F-35战机已与中国的歼20“遭遇”过至少一次。消息若属实，代表美中的匿踪战机打过照面。

据中国国防部微信公众号发布，吴谦31日在国防部例行记者会中被问到相关问题时称，“注意到美方言论”。他说，近年包括中国空军主战装备等建设有长足进步，但仍有不少发展空间，“对此中方是有清醒认识的”。他接着批评，美军舰机长期对中国进行大范围、高频度的抵近侦查和挑衅慑压，严重破坏中美两军互信，严重危及双方舰机和人员安全，中国对此坚决反对。

该报道称，吴谦没有否认维巴赫的揭露，他强调，在捍卫中国国家主权上，解放军始终是敢于亮剑、善于亮剑的。