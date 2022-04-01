英美同发报告指香港自治和自由不再 批华不惜牺牲香港 中港齐声反对促停止

香港/政治

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

在美国国务院发表香港报告之日，英国政府亦发表新一份《香港半年报告书》，指中国及香港当局继续有系统地侵蚀港人的权利及自由，包括重新定义「一国两制」框架，不惜牺牲香港自治和港人生活方式。而港府则如常反驳，声称坚决反对外国通过各种报告对港府作出「不实和荒谬的指控」；中国驻英大使馆则促请英方停止干涉香港事务，以免为中英关系制造新障碍。

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英国政府周四向国会提交香港去年下半年报告，外相卓慧思(Liz Truss)在报告序言中指出，《港区国安法》在实施不足两年期间，被用作打压反对派和将异见人士定罪；在当地的行政立法机关、民间社会及传媒的另类声音几乎被消音。国安法令个人及团体因害怕被捕及监禁而被迫解散或自我审查，使香港的公民社会备受摧毁；其次，煽动等过时的罪名则被用作令异见噤声，工会、学生团体及非政府组织都受到影响，包括每年举办六四悼念活动的支联会。

报告特别提及香港警方以国安法瞄准在英国的香港监察，是欲藉此法审查香港境外的人士，形容是「过分和不可接受」，但她相信，这种要全球人士噤声的做法不会成功。

卓慧思又不认同中国声称改革香港的选举制度是加强当地民主的说辞，指中港政府的行动实际是令亲民主的反对派不是被拘禁便是离港，立法会内的真正反对力量已被去年底的揍届选举排拒在外，会内再无有意义的政治辩论。

面对香港每况愈下，英国外相与副首相和最高法院院长商讨后，认为英国法官无法再在香港终审法院出任非常任法官。

她续称，作为《中英联会声明》缔约国，英国会继续发声，并对中国形容这是「外国干预」表示遗憾，强调英国就香港形势所作反应符合外交惯常做法，坚持英国因应国安法而叫停与香港的引渡协议和武器禁运。

港府今(1日)早发表声明就英美两国的报告作出响应，指港府「坚决反对外国通过各种报告对香港特区政府作出不实和荒谬的指控」强调香港采取甚么制度和如何实现中国对港的基本方针政策，纯属中国内政，再次敦促外国停止借香港事务干预中国内政。声明其后续点就英美两国的报告作出反驳，指立法会换届选举彰显了新选举制度的广泛代表性和公平竞争性、国安法无损港人自由、司法独立在国安法实施后依然稳如盘石、传媒环境依然蓬勃及可继续批评政府施政。

中国驻英大使馆今早以答记者问的方式批评半年报告，指报告歪曲事实、颠倒黑白，粗暴干涉香港事务和中国内政，中方对此表示强烈不满和坚决反对。发言人指责英方反复拿《中英联合声明》说事，妄议中方治港政策，无端指责港府依法稳定社会秩序的举措，「本质上是要为反中乱港势力撑腰打气，图谋继续祸乱香港」，奉劝英方停止干涉香港事务和中国内政，不要给中英关系制造新的障碍。