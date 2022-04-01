近全体海外法官称留任香港最高法院 惟前首席法官忧海外法官参与会变

香港/司法

英国两名最高级别法官辞任香港最高法院的非常任法官后，绝大部分余下的海外非常任法官表达了留任意向，而香港特首林郑月娥亦表明，毋须改变海外法官制度；不过，香港特区首任最高法官李国能发表声明，指时移势易，香港要为海外法官参与程度有所改变作准备，但他有信心，这不会影响作为本地最高法院的终审法院的质素。

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香港终审法院海外非常任法官的参与，被视为可增强对香港司法独立的信心，在英国最高法院正副院长韦彦德和贺知义宣布实时辞任香港终审法院职务后，余下十名海外非常任法官的去留惹人关注，结果，九名海外非常任法官分别发声明或向当地传媒表明无意辞职，只有已达84岁高龄的英籍法官华学佳(Lord Walker)勋爵未有表态。

华学佳勋爵以外的全数五名英籍非常任法官周四发表联署声明，指香港正处于历史关键时刻，支持上诉法院维护法治、覆检行政机关行为等工作此时至为重要。他们表示，完全满意终院同僚履行职务时的独立和诚信，会继续留意事态发展，但认为他们继续参与终院工作，符合港人利益。联署的五名英籍法官分别是贺辅明(Lord Hoffmann)、廖柏嘉( Lord Neuberger)、郝廉思(Lord Collins)、范理申(Lord Phillips)及岑耀信(Lord Sumption)。

另外，三位澳洲籍非常任法官纪立信(Justice Anthony Gleeson)、甘慕贤(Justice William Gummow)及范礼全(Justice Robert French)亦发表声明，指无意辞任，并会「支持终审法院法官对司法独立的承诺」。至于加拿大籍法官麦嘉琳，同样表示会留任，强调留任不等于认受香港政权，认为法院与政权「完全无关」。她向当地《环球邮报》称，法院现时仍然是港府独立运作的部门，为公众提供公平审讯及独立公义，「甚或是仅存而有力的民主机制」，相信港人仍有幸享有独立终审权。

在香港，终审法院首任首席法官李国能周四亦发表声明，对英国最高法院撤销自1997年起，两名英国最高级法院在任法官担任终院非常任法官的决定，令人遗憾。他曾期望上述制度可跨越「五十年不变」承诺的2047年，因为这制度可令法院受益于不同视角和经验，取信各方，增强了对司法独立的信心。但时移世易，长远而言，他认为香港要有准备，海外非常任法官的参与程度可能有别往昔。不过，他仍有信心终院的质素不受影响，因为香港的司法机构及法律专业已有相当深厚的人才，而法官亦会尽忠职守，落实维护法治及司法独立的承诺。