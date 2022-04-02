上海疫情措施趋严 父母担心与子女割离

中国/疫情/上海

由于中国面临两年来最严重的新冠病毒疫情，而上海又处于疫情严重的聚焦下，上海的父母们开始担心因严格的反病毒禁封措施而要与他们的孩子分离，上海2500万居民几乎都被限制在家中。

广告 继续浏览后续

据法新社今天发自上海的报道称，最近几天，上海这个经济首都已经成为中国新一轮疫情感染的中心，而这一波疫情与3月初开始加速的新冠病毒Omicron变体有关。为了避免不利于经济发展的全面封城遏制，市政厅首先将城市分为两半交替置于显微镜下作总筛检。

上海西部（浦西）在周五被禁闭，而东部（浦东）在禁闭四天后将被解禁。

今天周六，上海最终宣布，在上海的几乎所有地区都将或多或少地维持这些措施，而有些地区是商业区标志性摩天大楼的所在地。据分析人士说，这一决定相当于对中国最大的城市进行事实上的封锁，该城市是许多跨国公司的所在地，占中国国内生产总值的4%左右。

据上海西部的居民王先生告诉法新社：我担心这两个地方将继续关闭一段时间。

为了应对疫情，最近几天，该市的几个展览馆已经变成了临时检疫中心。

家长们说，他们担心如果检测结果呈阳性，他们将被禁闭在那里，同时也担心他们的孩子，在严格的隔离措施下，他们可能会与家长分开。

据不愿透露全名的居民Law告诉法新社，“如果她检测结果呈阳性，她将被单独隔离。可是我的女儿还不到四个月大！” 这位居住在上海西部的33岁人士说：“这太疯狂了! 无论在什么情况下，新生儿都不应该与父母分离。”

但据中国新华社周六援引该市官员曾群的话说，如果父母的新冠病毒检测结果呈阳性并必须被隔离，该市将为无人照看的未成年人提供 "快速帮助"。据该官员说，独自留在家中的儿童将由 "临时监护人 "照顾，或被安置在为此目的而设立的地方。

据中国卫生部周六宣布，全国有超过9,875个新的阳性病例，包括上海的约6,300个。

而早前官方出乎意料地宣布了第二天的第一批遏制措施，引起了焦虑的消费者涌向超市。而自那时起，蔬菜价格飙升，在一些市场上翻了三倍。居民抱怨缺乏新鲜产品。

据法新社，数以千万计的中国人也被禁封在中国的东北部，这里是汽车工业的发源地。

在疫情中，最初定于本月底举行的北京车展于周六宣布将无限期推迟举行。