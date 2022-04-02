中国同意赴华尔街上市中企接受美国审计

中国/华尔街股市/审计

中国周六同意缓解与美国的争端，允许在华尔街上市的中国公司按照美国规则进行会计审计。总的来说，约有248家中国公司因此受到影响，它们的市值约为2.1万亿美元。有消息说，一些假账的丑闻，影响了中国企业在美上市的声誉。

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据法新社今天报道说，3月，五家中国公司被美国证券监管机构（SEC）勒令遵守会计要求，否则将面临从华尔街除名。

但总的来说，约有248家中国公司受到影响，其市值约为2.1万亿美元。如果不遵守，可能会导致从2024年起被除名。

美国国会于2020年12月通过的一项法律，即HFCAA，要求在美国上市的公司必须由独立会计组织PCAOB批准的公司对其账目进行认证。

上周六，中国提议取消目前要求海外中国公司由纯粹的中国审计机构进行审计的规定。据北京表示，中国的金融市场监管机构--中国证券监督管理委员会（CSRC）将在 "合作机制 "下为跨境检查提供协助。中国当局周四曾表示，中国和美国的监管机构已经开始讨论审计监督问题，"双方（愿意）解决分歧和问题"。

法新社说，中国大陆和香港的公司因不向认可的审计师提交财务报表而臭名昭著。