中国外交部局长级出面许诺不助规避西方对俄制裁

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西方正敦促中国明确表示反对克里姆林宫侵乌战争。在周五与中国领导人的会晤中，欧盟警告说，任何支持莫斯科规避西方制裁的行为都会损害北京与欧洲的经济关系，而欧洲是中国最大的贸易伙伴。中国外交部官员今天称，中国没有 "故意 "规避西方对俄罗斯的制裁。但北京呼吁欧盟不要高估中国与莫斯科的关系在结束乌克兰敌对行动中的作用。

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据法新社今天发自北京的报道称，在欧盟警告中国说，对莫斯科的任何支持都会损害中国与欧洲的经济关系之后的一天，中国星期六表态称没有 "故意 "规避西方对俄罗斯的制裁。

作为莫斯科的亲密伙伴，北京至今没有谴责俄罗斯的入侵，只是呼吁各方保持克制。西方正敦促这个亚洲巨人明确表示反对克里姆林宫的入侵攻势。

据中国外交部门欧盟事务负责人王鲁彤周六说：“我们没有做任何事情来故意规避对俄罗斯的制裁。”

该报道称，北京反对对俄罗斯的制裁，认为这些制裁对解决乌克兰局势有反作用。然而，中国公司对与俄罗斯的贸易持谨慎态度，担心受到制裁的打击。

据王鲁彤在中国-欧盟峰会后的第二天接受媒体采访时说，"中国不是乌克兰危机的一方[......]因此，我们与莫斯科的贸易不应成为制裁的目标"。

在中国政府为其与莫斯科 "坚如磐石 "的友谊辩护之时，欧盟希望劝阻中国积极支持俄罗斯对乌克兰的战争，包括通过增加能源购买量以及通过各种财政援助。欧盟委员会主席乌苏拉-冯德莱恩周五在与中国国家主席习近平举行视频会议后指出，中国的支持将严重损害中国在欧洲的声誉，因为欧洲的公司会观察他人立场"。欧盟理事会主席米歇尔也敦促，"我们希望中国考虑到其国际形象以及与欧盟经济关系的重要性。"

但北京呼吁欧盟不要 "高估 "中国与莫斯科在结束乌克兰敌对行动中的作用。王鲁彤说，“对俄罗斯人说你必须停止这场战争，俄罗斯人就会停止？这并不可行。"王鲁彤认为入侵乌克兰是 "俄罗斯作出的独立决定"。