中国/新冠病毒

中国新冠续升 上海疫情再跌

新冠病毒一种变种毒株图 © REUTERS - NIAID-RML

作者： 小山 3 分钟

根据中国国家卫健委周六通报，4月1日中国新增新冠肺炎确诊病例2,129例，其中本土病例升至2,086例，仍分布在18个省份，吉林和上海合计依旧占逾95%；当日新增本土无症状感染者7,789例，在前两日短暂回落后，再次创出有公布数据以来新高，其中上海占近八成，报6,051例。。