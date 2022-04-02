中国/新冠病毒
中国新冠续升 上海疫情再跌
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根据中国国家卫健委周六通报，4月1日中国新增新冠肺炎确诊病例2,129例，其中本土病例升至2,086例，仍分布在18个省份，吉林和上海合计依旧占逾95%；当日新增本土无症状感染者7,789例，在前两日短暂回落后，再次创出有公布数据以来新高，其中上海占近八成，报6,051例。。
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据路透社今天引述中国官方消息报道说，中国新增本土新冠确诊升至2,086例，无症状7,789例短暂回落后再创新高。
中国国家卫健委新闻稿显示，当日本土新增确诊具体分布为：吉林1,730例；上海260例；黑龙江21例；浙江14例；福建13例；江苏12例；山东8例；海南8例；辽宁4例；江西3例；湖南3例；河北2例；四川2例；青海2例；天津1例；安徽1例；河南1例；云南1例。
当日新增无症状感染者7,869例，其中境外输入80例，本土7,789例。其中上海6,051例。
该报道说，上海新增本土新冠阳性病例连降两日后再度反弹，周五确诊病例和无症状感染者达6,311例创新高。上海第一大区--浦东新区周六表示，根据此前筛查结果，浦东全域均为封控区或管控区，封控区实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，管控区实行“人不出小区、严禁聚集”。
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