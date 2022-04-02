习近平促欧盟对华关系自主 避免“跟风”

欧中峰会/乌克兰/中国

中国官方媒体报道昨天结束的欧盟与中国峰会，称中国国家主席习近平周五在中欧领导人视频峰会上表示，中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成“自主”的对华认知，奉行“自主”的对华政策。欧盟会上敦促中国不要援助俄罗斯，帮助俄罗斯规避西方制裁，以延续在乌克兰战争。中国方面没有确指欧盟是否跟随美国制定对华政策。

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欧盟与中国昨天以视频形式举行峰会。据路透社引述消息报道称，峰会上习近平说，希望欧盟形成“自主”的对华认知，奉行“自主”的对华政策。这是中国和欧盟领导人两年来举行的首次峰会。

据中国央视新闻称，习近平在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩时并称，新冠疫情和乌克兰危机的背景下，中欧应该就中欧关系和事关全球和平与发展的重大问题加强沟通，为动荡的世界局势提供一些稳定因素。

习近平说，“事实证明，中欧有着广泛共同利益和深厚合作基础，只有合作协调才能解决问题、应对挑战。”

路透社说，习近平在本月初同法国总统马克龙、德国总理朔尔茨举行视频峰会时称，乌克兰局势令人担忧，中方对欧洲大陆重燃战火深感痛惜。中方愿同法方、德方和欧方保持沟通和协调，根据当事各方需要，同国际社会一道发挥积极作用。中欧双方要加强对话，坚持合作，推动中欧关系行稳致远。