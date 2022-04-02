有专家警告中国的乌战立场尴尬远未到来

中国/乌克兰/俄罗斯

俄罗斯入侵乌克兰之前，中俄两国曾发表合作无禁区声明，俄乌战事开打后，北京的立场一直备受关注和讨论之际，中国驻美大使秦刚稍早前透过接受香港凤凰卫视节目的专访，表达“中俄合作无禁区、但有底线”的态度。北京在俄乌战争的立场持续受讨论，有分析说，若到非选择不可的关头，北京还是会帮助莫斯科，但如此一来，俄罗斯与西方的对抗就变成俄中与西方的对抗，中国的尴尬状态可说还远未到来。

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据旅居美国的中国问题专家邓聿文近日在德国之声中文网发表评论文章指出，北京虽在这个特殊时刻对发展中俄关系划出底线，但依北京说法，两国关系毕竟“上不封顶”，因此很难打消华盛顿对北京暗助莫斯科的疑虑。

他表示，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）在北京冬奥会开幕之际访问中国，与中国国家主席习近平发表了共同抗美声明并签署了多项合作协议，华盛顿因此怀疑北京事前已得到莫斯科入侵乌克兰的告知或暗示，对北京是否遵守不对莫斯科进行军援和经援的警告其实并无太大把握。

据中央社今天引述这位专家分析，目前来说，北京会尽量依照华盛顿的要求去做，也会向莫斯科解释以求谅解。为了不让“老朋友”为难，莫斯科会理解北京的处境，因为现阶段莫斯科有求于北京、特别是军事上有求于北京的还不会很多，但若是战争延长，俄军在战场上频频失利，经济也因制裁而面临崩溃，莫斯科此时求援，北京将如何回应？

邓聿文表示，许多观察家认为，若到了这个非选不可的关头，北京最终还是会选择帮助莫斯科，因为国与国关系虽受领导人影响，但国家或政党利益才是最终决定因素，“北京懂得唇亡齿寒的道理，清楚华盛顿利用乌克兰战事拖垮俄罗斯最后还是要来收拾中国，与其如此，不如帮莫斯科一把”。

据邓聿文进一步指出，在关键时刻不帮“老朋友”，是对老朋友的背叛，无论从道义或利益说都不对。但如此一来，势必与美国和西方发生直接冲突，届时“俄乌战争就从目前俄罗斯同西方的对抗变成了俄中同西方的对抗，它可能是双方之间一场长期的新冷战，也可能是一场热战。可以说，中国的尴尬状态远没有到来”。