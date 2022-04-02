欧中峰会 欧盟关切两岸紧张关系加剧

关注台海局势

欧洲联盟与中国领导人1日进行视讯峰会，欧盟向中方表达必须停止对立陶宛的不正当贸易措施，同时关切两岸紧张关系加剧，这是欧盟领导人近年少见在峰会时强调台海局势。

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欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）及欧盟执委会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）1日分别与中国国务院总理李克强及中国国家主席习近平进行视频峰会。

这场视频峰会重点虽是俄罗斯侵略乌克兰，但根据欧盟会后发布资讯，欧方对中方在一系列议题上也表达立场，例如欧盟虽重申对一个中国政策的承诺，但同时对两岸紧张关系的加剧表示关切。

这是欧盟领导人近年少见在欧中峰会时强调台海局势，对此中央社记者询问欧盟更多关于会中讨论台海议题的资讯，但迄今欧盟尚未回复。

此外，欧盟对中国明确表示，双方有需要解决一些重要的分歧，例如中国必须停止对立陶宛的不正当贸易措施。欧盟指出这些措施违反世贸组织规则，扰乱欧盟内部市场，欧盟将循在世界贸易组织（WTO）管道处理。

另欧盟敦促中国解除对欧洲议会议员的制裁以及保护人权和劳工权利，特别是新疆地区的局势，以及对在香港撤销一国两制的关切。欧盟期望与中国恢复实质性的人权对话以解决这些问题。

至于俄罗斯侵略乌克兰是这场峰会重点，欧盟向中方表达欧盟与逾40国合作伙伴采取大规模制裁措施，会中欧方向中方非常明确地表示，中国如果不支持，至少不应该干涉制裁。

由于中国一直未谴责俄罗斯发动战争，冯德莱恩向中国说出重话，表示没有欧洲公民会理解支持俄罗斯发动战争一事，并说这将导致中国在欧洲的声誉受到重大损害。

她说，每天中国和欧盟的商品和服务贸易额接近20亿欧元，而中俄每天的贸易额仅为3亿3000万欧元左右。战争若延续下去，对国际贸易的破坏，不符合任何人的利益，也不符合中国的利益。

米歇尔则说，期望在中国支持下，能实现俄乌战事停火，停止这场非正义的战争，并解决它所造成的巨大的人道主义危机。