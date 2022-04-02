欧盟报告去年从中国进口猛增

欧盟/中国

欧盟统计局报告称，去年欧盟对华贸易逆差增加逾三分之一，原因是来自中国的进口大幅增加，增幅超过20%。同期欧盟对中国的出口增幅相对较小，仅增长10%。

广告 继续浏览后续

据路透社引述欧盟统计局周五表示，去年欧盟对华贸易逆差增加逾三分之一，原因是来自中国的进口大幅增加。根据欧盟统计局的数据显示，与2020年相比，去年欧盟从中国的进口增长了逾五分之一，达到4,720亿欧元(约合5,220亿美元)，使欧盟与中国的贸易逆差扩大至2,490亿欧元。

欧盟对中国的出口增幅相对较小，仅增长10%。

根据欧盟统计局的数据，中国去年是欧盟最大的进口贸易伙伴和第三大出口目的地，仅次于美国和英国。在欧盟从中国进口的产品中，电信设备、数据处理器和电器套件占了大部分，而欧盟主要出口汽车和汽车零部件到这个全球最大的汽车市场。

欧中贸易中，路透社说，荷兰录得近950亿欧元的最大贸易逆差，德国录得最大贸易顺差。德国是中国在欧盟的最大出口国和第二大进口国。

路透社说，中国国家主席习近平4月1日周五在中欧领导人视频峰会上表示，中方对欧政策保持稳定连贯，希望欧方形成“自主”的对华认知，奉行“自主”的对华政策。这是中国和欧盟领导人两年来举行的首次峰会。