法驻沪总领事馆：不要因防疫将父母和孩子分开

上海疫情严峻

法国驻上海总领事馆代表欧盟成员国（共24个国家）近日致函上海市政府，要求不要在防疫政策上将父母和孩子分开，同时为接触COVID-19但未被感染的个人提供紧急医疗护理和居家自我管理。

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法国驻华机构3月31日致函上海市政府，列出6点要求提请注意，这些信息在中国国内社交媒体微博以及国外社交媒体推特上传播。

信中说，自3月27日以来，上海开始分批实施两轮区域封控，同时继续对部分街镇和社区临时进行封控，欧盟各国从侨民社群处获悉因封控措施带来的种种困难，因此提出多项请求，请上海市政府外事办公室考虑。

第一，无论任何情况，父母和孩子都不能被分开；

第二，对于无症状或轻症感染者，最好能设置专门的隔离环境，并有能用英语沟通的工作人员；

第三，对于仅接触过病例但自身并未被感染的人员，不应被送入集中隔离点，而应允许其在家中进行自我健康管理；

第四，在封控期间，当欧盟公民需要时，必须能及时有效获得紧急医疗救助；

第五，有相当多的人员受限无法前往浦东机场乘坐预订的航班。因此若欧盟公民及其家人可凭所提供的国际航班预订证明，进入上海两大国际机场，而不论其居住地是否处于封控状态，将不胜感激；

第六， 欧盟还要求提供一个解决方案，以使被集中隔人员家中的宠物能够得到定期喂养。

信函是法国驻上海总领事馆并代表欧盟成员国（奥地利、比利时、保加利亚、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、卢森堡、马尔他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛维尼亚、西班牙、瑞典）以及挪威和瑞士驻上海总领事馆，共同致函给上海市人民政府外事办公室。

信函没有介绍欧盟居民在上海市疫情期间的具体细节和遇到的问题。

法国驻上海总领事馆代表欧盟成员国（共24个国家）近日致函上海市政府，要求不要在防疫政策上分离父母和孩子。（推特截图）

4月1日，因为强制分离，上海大量婴幼儿被单独隔离的照片和视频在中国国内网络上流传，引起极大的民愤。

有照片显示，一个大厅内布置三排疑似大人用的病床，床上安置大量儿童，只有极少数床上有大人陪伴。

还有多张照片显示，隔离点内有许多带铁栏的婴儿床，有三名婴儿挤在一张床上，其中一个孩子的头被床单盖住；旁边的床上至少有三名幼儿，有的躺着，有的扶着床栏站着，十分拥挤。

根据网络上的聊天视频截图，有陪同孩子隔离的妈妈称，金山婴幼儿隔离点隔离资源严重缺乏，“楼上200个孩子只有10名护士”。目前原贴及视频已被删除。