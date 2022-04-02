缅甸外长罕见突访中国

中国/缅甸

缅甸外长周五访问中国并受到了中国外长王毅的接待。法新社说，这是缅甸在国际上被孤立的执政军政府的外交代表一次罕见的外国之旅。

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据法新社说，中国与缅甸有2000多公里的边界，缅甸长期不稳定令北京担忧。自2021年2月1日的政变推翻昂山素季并结束脆弱的10年民主改革以来，缅甸这个东南亚国家一直处于混乱状态。

据中国外长王毅在与缅甸外长会见时说，"中国致力于与缅甸的传统友谊。"中国外交部长王毅周五是在中国东部安徽屯溪，欢迎缅甸外交部长翁纳-貌伦到访。

据中国外交部官方网站的消息说，王毅说，"无论发生什么，中国将支持缅甸......探索一条适合其国情的发展道路，" 王毅称，"中国愿意与缅甸政府和缅甸各党派交流国家治理和发展方面的经验，"王毅告诉东道主说，"这是为了帮助缅甸实现政治和解（......），恢复民主过渡进程。"

法新社引据缅甸的一个非政府组织称，自政变以来，许多反政变的民兵已经成立，超过1700名平民被安全部队杀害。但是，尽管军政府此前仍然表态要 "消灭 "其反对者，北京在周五仍然提出要发挥调解作用。

该报道称，中国与缅甸还交换了关于经济、技术和农业合作的文件。中国对缅甸有着强大的经济影响力，但迄今为止，中国拒绝将军方的行动描述为 "政变"。

据法新社说，一名联合国特别报告员在2月底指控北京、莫斯科和贝尔格莱德继续向缅甸孤立的军政府提供武器。

而柬埔寨首相洪森是迄今为止缅甸军人政变上台后唯一访问过缅甸的外国领导人。