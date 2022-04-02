美国协助中国下载失事东航客机语音关键记录器并派调查组前往中国

中国/美国/东航空难

美国联邦政府的独立调查机构国家运输安全委员会(NTSB)星期五(4月1日)说，他们在华盛顿协助中国调查人员下载中国东方航空公司一架失事的波音737-800客机的驾驶舱话音记录器，同时还向中国派出一组美国调查员。

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据美国之音今天报道透露，美国政府协助中国下载失事东航客机语音记录器并派调查组前往中国。

美国联邦政府的独立调查机构国家运输安全委员会(NTSB)星期五(4月1日)说，他们帮助中国民用航空局“在我们位于华盛顿的实验室下载中国东航5735航班驾驶舱语音记录器”。

据路透社称，在中美两国因一系列问题而关系紧张之际，中国把一项关键证据交给华盛顿以寻求援助的决定显示了调查的紧迫性。

这架飞机3月21日坠毁在中国南部的山边，机上132人全部遇难，这是28年来中国大陆死亡人数最多的空难。星期日，搜索人员在残骸中发现了第二个黑匣子，也就是飞行数据记录器。飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器被俗称为黑匣子。驾驶舱语音记录器有可能为调查人员提供航班上的三名飞行员的交流细节。通常波音飞机上只需要有两个飞行员。

星期五早些时候，NTSB说，一个由三名调查人员组成的小组已前往中国协助调查。NTSB说：“调查人员将限制与调查之外人员的互动，与北京奥运会的安全程序类似，这将让他们得以无需隔离而立即开始工作。”小组成员包括获得认证的美国代表萨蒂娅·席尔瓦(Sathya Silva)，她是NTSB的航空事故高级调查员。

NTSB发言人说，美国小组将乘商业航班前往中国。目前还不清楚他们是否将前往坠机现场，也不清楚他们将在中国停留多久，但是他们有可能会在中国呆几个星期。

据NTSB还说，来自波音公司的一个小组也正前往中国协助调查。按照国际协议，NTSB有权利参与调查，因为这架飞机是在美国设计和制造的。

据美国之音引述中国国家媒体说，中国领导人习近平星期四主持了中共政治局常委会议，会议要求“尽快查明事故原因和性质”。