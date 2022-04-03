一名华人在美国执行中国政府“猎狐行动”遭联邦检察官起诉

中国/猎狐行动/美国FBI

一位名叫孙海英(Sun Hai Ying，音译)的华人男子涉嫌隐瞒中国代理人身分，在美国协助中国政府执行“猎狐行动”(Operation Fox Hunt)，追捕被中国政府通缉逃亡海外的中国人，近日遭到纽约联邦检察官刑事起诉。

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美联社报导说：孙海英遭到起诉的罪名是身为中国代理人却未登记。起诉书透露，孙海英收买了包括一名美国警察在内的对象，联手追捕被中国政府通缉的35名人士。

受到孙海英行动影响，一名有孕在身的美国公民妇女，在中国遭到扣留长达8个月，被威胁不得离境，除非说服其母亲自美返回中国，做为交换条件。这名妇人终于在2017年5月获准离开中国，但必须携带中国政府的文件，带回美国交给她的母亲。在另一起案例里，孙海英在纽约市与一名遭锁定的对象见面，同行还有一名当地警察；孙海英对接触对象威胁并施压，声称如果不配合中国政府的要求，便将面临不利后果，让受害者觉得已经无路可走。

此外，孙海英在美国聘请私人调查员，收集目标对象的信息，提供给中国政府，时间跨度从2017年2月到2022年2月。

根据起诉书，该案还有一名纽约华人社区组织的负责人充当了孙海英的同谋，但尚未被列为被告。

美联社报导说：联邦调查局(FBI)调查发现，孙海英接受中国政府官员的命令办事。纽约联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)指出，孙海英目前在逃，躲在中国。

中国政府在2014年7月宣布执行海外“猎狐行动”。猎狐行动由中纪委与公安部、检察院、中国银行、中组部和外交部协同行动，追捕逃离中国的被通缉人士。