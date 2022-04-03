上海疫情冲击中国经济引擎 分析称习辗“上海帮”

中国/新冠病毒

上海是中国经济、财政、航空、港口物流中心，全年国民生产总值占中国4%左右，专家认为，上海封城将重创经济，同时也反映出上海帮遭到政治碾压的迹象。专家指，现在的上海帮并非只是江曾胡这些人，而是整个上海管理系统，上海一直不说封城这个词，而习近平又一直不放弃清零，政治挂帅就是中国防疫致命伤，至今不批上海复星代理的辉瑞疫苗，造成人祸。

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据自由时报今天引述消息报道称，上海封城 经济引擎熄火，上海帮遭辗压。

3月26日上午，复旦大学上海医学院副院长吴凡在防疫记者会上信誓旦旦的说，上海不能封城，话音刚落，上海市在27号晚上突然宣布浦东28号封城，中国经济引擎直接熄火。

据美国之音引述南卡大学艾肯商学院讲座教授谢田分析，上海全年国民生产总值占中国的4%，过去一年只有上海的财政收支是正数，而其他30个省市自治区都是赤字，上海具帮助或者扶持其他省市自治区的作用，一旦封城将重创中国经济，也会造成供应链断裂。谢田说，野村将中国GDP成长率下调到2.9%，意味着中国经济真正处于衰退状态，习近平将面临经济下行和清零政治需要这个无解的难题。

该报道引述独立评论家郑旭光则认为，上海封城对经济冲击是暂时的，其实深切反映出上海帮受到政治碾压。郑旭光说，现在的上海帮并非只是江曾胡这些人，而是整个上海管理系统，上海一直不说封城这个词，而习近平又一直不放弃清零，政治挂帅就是中国防疫致命伤，至今不批上海复星代理的辉瑞疫苗，造成人祸。

报道说，尤其习近平紧急派国务院副总理孙春兰赶赴上海坐镇，她强调，要坚持“动态清零”总方针不犹豫、不动摇，意思很明白就是传达习近平的清零政策，上海不能例外。