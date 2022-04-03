上海疫情发烧 靠外省医疗支援

上海疫情发烧

中国新冠本土疫情持续扩大，2日通报新增本土确诊1455例、本土无症状感染11691例，是两年来首次单日破万例，上海是疫情最严重地区。主管防疫的国务院副总理孙春兰已前往上海坐镇指挥，并决定3日上海全市进行抗原检测（快筛），四日全市进行核酸检测。

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上海卫健委2日通报，新增本土确诊438例、本土无症状感染7788例，染病个案达8226例，再创新高。

新华社报导，孙春兰2日赴上海，与专家座谈，并考察方舱医院等地。她强调，要坚持“动态清零”总方针不动摇，要以快制快，遏制疫情扩散，加紧推进应检尽检、应收尽收、应隔尽隔、应治尽治。

孙春兰指出，要尽快提升核酸检测能力，开展全员核酸筛查。要改扩建方舱医院和定点收治医院，备足隔离房间。从严从紧加强社区管控，严防疫情外溢。对关键行业、重点机构等要严格闭环管理，确保核心功能正常运转、供应链产业链畅通。

在孙春兰下指示后，上海市决定3日在全市进行一次抗原检测（快筛），4日在全市进行核酸检测。

上海疫情严峻，医疗系统负荷大，安徽、湖北、天津等多地纷派医疗队到上海支援。据央视报导，2日约6千名外地医护人员抵达上海，将入驻方舱医院。此前，江、浙两地已有约6千名医护援沪。

上海这波疫情已有超过5万人染疫，9成多为无症状感染者，官方坚持的“动态清零”政策，引发民众质疑和抱怨。近日，网路流传一段上海民众与上海疾控中心领导的对话，两人在对话中批评上海防疫措施荒腔走板，直指防疫乱象多、专业意见不受采纳等，引发议论。

此外，近日有上海婴幼儿被单独隔离的照片和影片在网路流传，引发批评。

上海封城对经济影响巨大，上海国际港务集团2日透过新华社强调，上海港全天候正常作业，保障长三角乃至全球产业链、供应链稳定畅通，未出现货柜船拥堵。

不过，邻近上海的台商重镇昆山1日晚间升级防疫，宣布2日至6日进行全市多轮核酸检测，要求企业轮休减产、居家办公，并管制联外交通等。台商指出，由于进出货受阻，目前台资企业产线大多已暂停生产，部分企业仅剩开发、管理等人员正常上班。