东航空难：美国专家组抵达中国助查

中国/东航空难

中国民航报周六透露，美国国家运输安全委员会（NTSB）派出由授权代表及技术顾问一行7人组成的工作小组周六抵达中国，参与由中国民航组织的“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查。就此空难，中国中共中央政治局常务委员会周四召开会议，指出要尽快查明“3·21”东航MU5735航空器飞行事故原因和性质。并要求保持社会大局稳定。稍早美国媒体称，中美关系紧张下，中国要求美国专家助查，显示空难事件重大与紧急。

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路透社引述中国民航报昨天消息说，美国国家运输安全委员会工作小组抵达中国，参与东航坠机事故调查。

中国民航报周六引述中国民用航空局的消息称，根据国际民用航空公约的相关要求，美国作为国际民航组织（ICAO）成员国和波音737-800飞机的设计制造国，可以来华参与事故调查，其主要职责是从飞机设计制造的角度为中方调查分析事故原因提供技术支持。

路透社说，中国中共中央政治局常务委员会周四召开会议，指出要尽快查明“3·21”东航MU5735航空器飞行事故原因和性质，并在全国全面开展安全生产专项大检查，全面排查整治风险隐患，最大限度防范遏制各类事故发生，保持社会大局稳定。

东方航空载132人的波音737客机3月21日在广西坠毁，为自2010年以来中国首次空难，机上人员全部遇难，已找到的两个“黑匣子”相关译码工作正在进行中，中国同意美国国家运输安全委员会来华参加东航波音客机坠机调查。