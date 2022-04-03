疫情严峻 特斯拉上海工厂周一无法恢复生产

特斯拉被迫停产

根据路透社最新看到的特斯拉内部通知，电动车巨头特斯拉已通知工人和供应商，其上海工厂不会像之前预计的那样在4月4日恢复生产。路透社4月3日早些时候援引两名消息人士的消息说，这家美国汽车制造商计划在周一恢复生产，因为特斯拉预计第一批工人将从上海为应对疫情而实施的封锁中解脱出来。

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然而，根据最新的内部通知，周一的生产计划现已被取消。该通知没有详细说明原因，也没有说明公司预计何时恢复生产活动。

特斯拉上海工厂为中国市场生产汽车，也是一个重要的出口枢纽。上海政府自3月28日以来启动了两阶段封锁，先封上海黄浦江以东地区，再封锁浦西地区。浦东地区的封锁原订从3月28日至4月1日，特斯拉工厂因此也受到影响，暂停从3月28日到3月31日（总计4天）的生产。但在当局延长了在浦东地区的严格行动限制后，特斯拉不得不取消原本在4月1日和2日恢复生产的计划。

路透社在3月31日的一篇报导中说，特斯拉尚未获得上海市政府的许可，将其组装好的电动车从浦东运送到该市西部地区。

目前，几乎整个上海都处于疫情封锁之中。

这次是特斯拉上海工厂自2019年底开始生产以来最长的停产之一。一位消息人士告诉路透社，特斯拉在其上海工厂每周生产6,000辆Model 3和10,000辆Model Y汽车。

“由于供应链中断和中国的新冠病毒清零政策，这是一个‘异常’困难的季度。”特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）周六在一条推文中表示。

上海封城，企业停产，将给中国经济带来冲击。据彭博社报导，国民西敏集团（NatWest Group Plc）的中国经济学家刘培谦（Liu Peiqian，音译）估计，这些措施所带来的影响可能会使中国第一季度和第二季度的经济增长和一年前相比，减少多达0.4个百分点。