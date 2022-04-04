上海完成全市核酸检测继续封控 中国批准2款mRNA疫苗临床试验

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中国康希诺生物、石药集团及中国国药集团中国生物等3家公司近2天先后宣布，正在研制的新冠疫苗获准进入临床试验阶段。其中2款为中国至今仍未接种的mRNA疫苗。上海完成全市核酸检测 继续封控足不出户。

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据中央社综合中国媒体报导，康希诺生物周一发布公告指出，公司开发的mRNA疫苗已获得中国国家药品监督管理局的药物临床试验批件。

也是中国上市公司的石药集团则于3日晚间公告，公司开发的mRNA疫苗SYS6006，已获中国官方批准开展临床研究。

同一天，中国国药集团中国生物也发布上市公司讯息，指公司研制的第2代重组蛋白疫苗，也获得中国官方的临床试验批准文件。

康希诺表示，旗下mRNA疫苗是在2020年5月与加拿大Precision NanoSystems（PNI）公司达成协议，由PNI负责疫苗开发；康希诺负责临床前测试、人体临床试验、监管批准和商业化，且有权在亚洲（日本除外）将这款疫苗商业化；其他地区则由PNI保留。

石药集团则宣称，旗下mRNA疫苗属自主研发，临床前研究表明，这款疫苗对当前主流突变毒株"具有良好的免疫保护效力"。

疫情爆发2年多来，中国国内虽在研究mRNA疫苗，但至今一直没有获准上市，绝大部分仍使用传统技术的灭活疫苗，被普遍认为难以抵挡变种病毒的侵袭，防护力与mRNA疫苗相较并不充分。

在上述2款mRNA疫苗之前，由沃森生物和艾博生物合作研发的mRNA疫苗正处於三期临床试验阶段，同时正进行人体注射第3剂的相关研究。

另外上海市官方周一晚7时09分宣布，全市"顺利完成了新一轮核酸採样工作"，随后还将进行检测、复核、人员转运和分析研判，全部完成后再确认后续管控措施。在此之前仍将"严格落实足不出户"。

这项消息是由上海市新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室宣布。

这项宣布指出，鉴于近日阳性感染者数量居于高位，为遏制疫情扩散蔓延，4月4日全市顺利完成了新一轮核酸採样工作。

宣布提到，随即还将"有序开展检测、复核、人员转运和相关分析研判工作"，"在此之前，全市将继续实施封控管理，除因病就医等外，严格落实足不出户"。