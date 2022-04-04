中共政治

中纪委3月31日通报的中共高官傅政华犯罪情形几近黑道运作。

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深知中共运作的中央党校教授蔡霞曾批评中共自己已沦为黑帮集团，而总书记习近平完全成了一个“黑帮老大”，“全党围著一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。”

但是傅政华的这个“黑帮”，运作的方式更奇怪，像似“黑道中的黑道”，至少当局给他赋予了这样一种“特性”，且看中纪委给傅政华所定的罪名：

罪名之一，“参加孙力军政治团伙，拉帮结派，结党营私”。中共明文规定，下级服从上级，全党服从中央。孙力军最高官阶为公安部副部长，而早于他就已上至高位的傅政华曾经是前公安部常务副部长，正部级；司法部部长。傅如何心甘情愿屈就于孙，参与了后者的团伙，向后者输诚，令人费解。

罪名之二，似为罪名之首：“从未真正忠诚于党和人民”，尤其令人费解，中共有中共的规矩，到习近平时，中共规矩更严，连“妄议中央”都成罪，傅氏既然“从未真正忠诚于党和人民”，何以在府上卧薪尝胆良久？

正如一网友指出，党官无需人民选举，人民又无权提拔他，无需忠诚于人民，忠诚于党，则至关重要，但是傅氏既然从来都没有忠诚过党，党怎么会提拔他当部长，而且是掌握刀把子的部长，而且当了十几年？特别有严禁“十八大后不收敛、不收手”之戒条，作为一党党魁的习近平，如何眼皮底下轻易滑过如此人物？习近平纵然可以“日理万机”，不能时时盯着，那么多的亲信，近卫，都做什么去了？让一个只不过加入下级“政治团伙”的人一步步爬至高位，久留高位，最终成为上至习近平下至全党痛斥的公敌？这个党到底怎么啦？

罪名之三，“长期结交多名政治骗子”，这也是一条让人惊骇的罪名。政治骗子，这几乎是一个新词，在毛时代，反党、反革命，党内两条路线斗争等等，很干脆，现在使用政治骗子这一近乎贬斥黑社会成员的词语，到底是党变质了，颜色越来越深了，还是黑帮们招摇过市，在党内大行其道，以至于形成政治骗子集团。政治骗子集团到底有多少成员，中纪委通报隐而不语，骗子们官位到了哪一个级别，隐而不语。然而，使用“长期结交多名政治骗子”一语，让人对中共全党的成色很惊悸，一则时间上，给人感觉掌握着刀把子的傅辈们曾经在一个长时间段通行无阻；另一个感觉傅辈的政治骗子已不是一个两个，是多名，已形成集团、且有燎原之势。而且有点倒金字塔形，职务高的加入职务低的组成的团伙，那孙力军团伙中或许还有更高的高官也很难说。

罪名之四，“长期违规领用和携带枪支，形成安全隐患”，这一点与之前官方谴责孙力军的颇为近似，令人疑惑的是，两位都是掌控刀把子的，携带枪支也违规了？这里透射出的倒是后一句话，大约党魁对傅和孙的忠诚度起了疑心后，想起他们曾经自由携带枪支，有点后怕，故形成安全隐患。

再后面的罪名大多是与贪腐有关的，几乎是中共落马高官的通用罪名，也往往是最后“法院”刑事定罪时使用的罪名，法院给高官们定罪时，与“政治”呀，“团伙”呀有关的罪名，也就是真正倒台的“党内罪名”往往就消失了。

关于傅政华这件事，旅美作家苏晓康在题为“黑道出事了”一文有评论：“压迟了两年多，北京才法办‘孙立军政治团伙’的首脑傅政华，‘团伙’是‘黑道’同义词，而这个团伙跟‘武汉病毒’的扩散全球有关，也许正是延后处理的原因……“不知该文为何要把傅政华列为孙力军政治团伙的”首脑”？

作者在这里所说这个团伙与“武汉病毒”有关，因为2020年4月19日中纪委公布孙力军涉嫌严重违纪违法，特别在简历中列出“澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历，公共卫生硕士学位”一条，孙力军大约也因为中共高官中少有的公共卫生硕士学位，成了代表公安维稳系统成为“中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指导组”成员。

孙力军2020年4月19日落马前的2月份亲自前往新冠疫情严重的武汉“查勘”，为习近平3月10访问疫区部署。3月5日孙还在武汉介绍两名女警“火线入党”。四月份，突然被拉下马了，当时据传说他有向海外传递疫情消息，因此中纪委通报时有所谓“在抗击新冠肺炎疫情一线擅离任守，私藏私放大量涉密资料”罪名。

但是，这个涉密或者泄密说与其他的罪名后来都秘而不宣，当局最后是不会出来提供证据的，傅如同孙，甚至更高级的中共党员一样，最后统统以贪污贪色之类的罪名起诉，至于领导人怀疑的对其不忠等要害的罪名，是不好对外言说的。

还有，傅政华是公认的“酷吏”，正的，反的，恨他的人很多。酷吏者，为主子竭尽犬马之力的，最后没想到，竟被打入自己的下级孙力军政治团伙。