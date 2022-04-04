日本首相岸田强烈谴责基辅周边发生屠杀事件

乌克兰危机/日本

乌克兰官员宣布，在首都基辅周围发现了410具尸体。从尸体的状况看，极有可能是被俄罗斯军队屠杀的，世界各地的谴责声不断。4日早晨，日本首相岸田文雄也对此进行强烈的谴责。

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岸田首相表示，他“严厉谴责基辅附近出现许多受害的平民”，“我们严厉谴责伤害平民的行为和违反国际法的行为。”

关于进一步制裁，他说：“我们愿意与国际社会合作，做日本应该做的事情。”表示将与欧美各国等协调，讨论对俄罗斯进行进一步的制裁。

日本内阁官房长官松野博一4日在新闻发布会上表示，在俄罗斯撤离的乌克兰首都基辅附近发现了大量尸体，并确认了一些涉嫌拷问和性侵犯的事例。他表示： 杀害无辜的平民是违反国际人道法的行为，绝对不能原谅并表示严厉的谴责，俄罗斯应该承担责任。”

松野强调：“针对平民的极其残忍的行径陆续被曝光，我们非常关注，并感到震惊。”他提到，日本等国已将俄罗斯入侵事件的调查提交给国际刑事法院（ICC，海牙总部），并表示“希望对此的调查能够坚实地进行”。

围绕虐杀民间人的嫌疑，欧洲和美国等各国领导人谴责屠杀平民是“反人类的战争犯罪”。

据说俄军在道路、私人住宅、尸体上布设大量地雷后撤退，世界中谴责俄罗斯的声浪越来越高。