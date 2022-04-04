欧洲议会议长指责俄罗斯犯下"战争罪" 欧盟27国紧急讨论对俄新制裁

欧盟/欧洲议会/俄罗斯/乌克兰/制裁

欧洲议会议长梅佐拉周一指责俄罗斯在乌克兰犯下"战争罪"，他呼吁欧盟27国对俄罗斯能源进口实施“具有约束力的禁运”措施；而欧盟27国领导人正在“紧急”讨论对莫斯科实施新制裁。乌克兰总统泽连斯基周一前往首都基辅郊区城镇布查视察，指责俄军屠杀的"种族灭绝战争罪行"；联合国秘书长古特雷斯表示"有必要进行独立调查"。

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法新社报道，欧洲议会议长梅佐拉周一在在斯特拉斯堡欧洲议会全体会议开幕式上宣称：欧洲必须加快对俄罗斯的"零依赖"政策，摆脱俄罗斯能源供应的束缚，对俄罗斯实施具有约束力的禁运并停止间接资助行为”。梅佐拉上周五访问基辅，会见了乌克兰总统泽连斯基和总理奇米哈尔，她还谴责了“俄罗斯军队在乌克兰犯下的暴行”。

与此同时，欧盟高级外交及政策高级代表博雷利周一表示，欧盟27国领导人正在“紧急”讨论对莫斯科实施新制裁。博雷利此前在代表欧盟的声明中指出，欧盟"将把推动对俄罗斯进一步制裁列为紧急事项"。

一位欧盟外交官表示，在布鲁塞尔举行的欧盟成员国代表会议上，“正在讨论制裁措施，希望在周三或周四通过新的一揽子制裁计划”。

对俄罗斯采取新制裁措施需要欧盟成员国一致同意，但德国和奥地利仍排除针对俄罗斯进口天然气进行制裁的可能性。

欧盟外长会议定于4 月11日星期一在卢森堡举行；专门讨论乌克兰冲突、经济形势和欧洲防务的特别欧洲峰会定于5月底至6 月初举行。

而乌克兰总统泽连斯基周一前往首都基辅郊区城镇布查（Bucha）视察，当地在俄罗斯军队撤离后发现数百具平民遗体。泽连斯基表示，在这里发生的杀戮已被西方定性为"种族灭绝"行径。

乌克兰军方2日重新掌控遭到俄军进攻摧残的布查。当天法新社和路透社记者都在镇上街道目睹数具遗体，镇长也指出，在一处乱葬岗发现280具遗体。记者并拍到在一座教堂附近的乱葬岗仍未填平，尸袋堆在一起。

泽连斯基身着防弹背心，在军方人员陪同下来到布查。他对现场记者表示："你们今天站在这里，亲眼见到了发生什么事"。"有数以千计的人被杀害、他们的四肢被切断遭到虐待，女人遭到性侵，儿童被杀死。"

泽连斯基说："这是种族灭绝，这些是战争罪行。全世界都将认定这是种族灭绝。"

包括美国、英国、德国、法国和北约，都纷纷对俄军"布查大屠杀"予以强烈谴责。

联合国秘书长古特雷斯表示"有必要进行独立调查"。

联合国秘书长在通过发言人办公室发表的一份声明中说，“我对在乌克兰布恰遇害的平民照片深感震惊。至关重要的是开展独立调查并由此进行有效问责。”

根据联合国人权高级专员办事处的数据，从2 月 24 日俄罗斯对乌克兰发动战争到 4 月 2 日，乌克兰有 1417 名平民丧生，2038 人受伤。其中有158名儿童死亡， 258 名儿童受伤。然而，实际数字可能要高得多。

古特雷斯一再表示，俄罗斯对乌克兰的主权领土发动大规模入侵违反了 《联合国宪章》。从那时起，世界看到无论在城市、小镇，还是村庄，乌克兰人民堪称“生活在地狱中”。

联合国高级专员巴切莱特也一再表示，俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰人正在遭受难以想象的苦难：人们因轰炸和炮击而丧生；由于缺乏药品和获得医疗服务，该国的死亡率正在上升。她表示，还有关于强奸和其他暴行的报告。