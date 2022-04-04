白宫：美国及其盟国将在本周宣布对俄罗斯实施新的制裁

美国/乌克兰危机/联合国

美国白宫国家安全顾问沙利文周一宣布，美国及其盟国将在本周宣布对俄罗斯实施新的经济制裁；美国周一批准向保加利亚出售八架F-16战斗机，以加强北约成员国的安全。美国驻联合国大使格林菲尔德周一表示，美国将要求联合国大会将俄罗斯踢出人权理事会。

广告 继续浏览后续

法新社消息，沙利文表示，目前西方各国有关讨论聚焦“与能源有关”的制裁措施，这对非常依赖俄罗斯天然气的一些欧洲国家来说是一个非常敏感的话题。

另据法新社报道，美国政府周一宣布，在俄罗斯入侵乌克兰的战争背景下，美国已批准向保加利亚出售八架F-16战斗机，以加强北约成员国的安全。

美国国务院周一在一份声明中称，已通知美国国会，计划以16.7亿美元的价格向保加利亚出售F-16战斗机和弹药。 声明没有具体说明此次军售是否可为保加利亚拥有的苏制战机移交乌克兰铺平道路。

另外，乌克兰指控俄罗斯军队在布查镇（Bucha）屠杀数百平民后，美国驻联合国大使格林菲尔德周一表示，美国将要求联合国大会将俄罗斯踢出人权理事会。

俄罗斯目前正处于联合国人权理事会三年任期的第二年。

联合国大会193个会员国只要有2/3的票数通过，即可将在理事任期内持续犯下严重系统性侵害人权行径的国家逐出。

格林菲尔德在罗马尼亚首都布加勒斯特表示："俄罗斯参与人权理事会是个'笑话'"。他表示，"这是个错误，这正是为什么我们认为现在是联合国大会投票表决将他们踢出的时候。"

自俄罗斯2月24日入侵乌克兰迄今，联合国大会已通过2项谴责俄罗斯的决议案，至少140个国家投下赞成票。莫斯科声称，俄罗斯在乌克兰展开"特殊军事行动"，目的在摧毁乌克兰的军事基础建设。

格林菲尔德在视察罗马尼亚如何应对大批涌入的乌克兰难民时表示："我要对这140个勇敢团结的国家说：从布查流出的影像，以及乌克兰境内遭破坏，要求我们现在言出必行。"

联合国大会只有一次将会员国踢出人权理事会，2011年3月一致通过将利比亚逐出人权理事会。当时效忠利比亚领导人卡扎菲的军队暴力镇压抗议者。

联合国人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet）周一表示："乌克兰布查镇街头尸体横陈和草草埋葬在乱葬坑的影像令人怵目惊心。"她说，这个地区还有其他地区传出的消息引发严重且令人不安的问题，涉及可能的战争罪，以及严重违反国际人权法。"

巴舍莱表示："重点是所有的尸体要发掘出来及辨识身分，这样才能通知受害者家属，及确定确切的死因。应该采取所有措施，以保存证据。"