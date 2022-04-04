荒谬：等待北京发落的香港领导人「选举」 提名期开始仍未见「真命天子」报名

香港/政治

香港行政长官林郑月娥今(4日)早宣布，不会寻求连任来届特首之位，但有分量的竞逐者仍只是利用不同传媒的「消息人士」透露，称港府第二把手李家超将于本周五辞职参选。有评论指，选举在提名期开始时仍未知有什么有分量的人士参选，可见只是一场闹剧，而经一场毋须面对港人的选举产生的特首，将会令港人更离心离德。

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香港1997年回归中国后的四次特首选举，北京属意人选一般在选举前的半年浮现，现任特首林郑月娥参选的一次已是最迟，但仍有约三个月的时间，但今次的第六任行政长官选举，提名期已于昨日开始，但仍未有具分量的人士宣布参选，惹起争议。退出民主党并另立走「中间路线」政党的立法会议员狄志远承认，至今未有具分量者接触他，情况并不理想，因为选举委员会成员需时讨论是否给予提名，而选举工程愈迟展开，市民对候选人认识不足，会降低其认受性。

时事评论员吴志森昨更在网上节目直指，提名期已经开始，但盛传有意参选者仍然封口，自是因为北京下达了指示，以致出现现时荒谬的胶着状态，令「所谓特首选举」越来越可笑，成为闹剧，可见是体制出了很大问题，就是只由北京领导人说了算，如果领导人置法律、程序、港人感受和国际观感于不顾，那各种不可能的情况都会出现。

他续称，有些建制派扬言，若是「真命天子」，最后一天报名也可以；若此，更反映特首选举只是「走过场」，而大家均心知肚明，特首只须面对北京领导人「一个人」，既毋须面对港人，亦不用面对只听北京指示的选委，故对港人而言，谁当特首都是一样，亦令港人更加离心离德。他预料，如果追种「体制」不改，只会由更差的人出任特首，直言日后的特首「没有最差，只有更差」。

刘锐绍：钟摆政治特色 田北辰：日后安排样板

另一时事评论员刘锐绍亦指出，现时情况确是奇怪，但现实是港人根本不关心谁人参选特首，但从现时的情况，应可认识中国的「钟摆政治」，就是事态往往出人意表，而可以肯定的是，与过去特首选举不同，来届候选人只会是「清一色」，不会像过去般有民主派人士参与；另外就是更严谨，由过往只守前门(入闸资格)或后门(投票选委)，变成前后门都要守着。

他更指出，缩短特首候选人竞选时间虽可减少有人利用曝光候选人丑闻等竞选手段的机会，只容许小碰撞出现，令选举变得「华丽」，但亦可能造就「特事特办」的风气，即由于时间不足而豁免一些程序，令选举变得没有规矩。

现届选委兼立法会议员的田北辰更相信，今次的情况会成为日后的安排，因为特首只是由1500人投票产生，候选人都是「熟口熟面」的，参选的准备工作亦可背后进行，实毋须像过往般，在选举前半年便敲定人选。他直言，参选者必须获得「中央祝福」，否则难以得到足够提名票。

根据选举规定，参选人必须获得188人提名，当中，须包括五个选委会界别的每个界别至少15人提名。一般认为，被视为「国家队」的选委会界别，只会听从北京「指示」，意味即使有候选人可以获得其余四个界别足够提名，若不获北京「祝福」，也无法合符参选资格，遑端获得足够提名后，仍须获候选人资格审查委员会通过，才可成为正式候选人。