香港特首林郑月娥不争取连任 支持度历任特首最低

香港/政治

香港行政长官的林郑月娥今(4日)早宣布，基于回归家庭的考虑，不会寻求连任来届特首之位，延续香港回归以来，没有一位特首可以连任并完成最长十年任期的结局。但这位据称获中国国家主席习近平青睐而令前任特首梁振英无望连任的特首，虽然开创了首名女性出任行政长官的纪录，但在任五年，却落得历任特首最低支持度的「成绩」。

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下届特首选举的提名期昨日开始，盛传上周五曾到深圳与京官会晤的特首林郑月娥，昨早仍不愿表露会否竞逐连任的意向，到了傍晚，亲建制派报章《星岛日报》率先引述「消息」披露，指政务司长李家超极可能参选，而中国政协副主席梁振英则会出任负责投票产生特首的选举委员会的总召集人。其后不同传媒跟进，个别传媒更指李家超会于周五(8日)辞职参选，离提名期结束的14日，只余一半时间。

林郑月娥今早举行例行抗疫记者会时，首先宣布不寻求连任，声称基于家人期望她重回家庭这「惟一原因」，已于去年3月出席「两会」期间，「直接亲身向(北京的)中央表达」不想连任之意。当被问及北京的中央政府有否挽留时，她只是透露，北京对其意向表示「理解和尊重」。对于盛传有意参选的第二把手李家超，她表明，不会评论任何有志参选者，只是说至今未收到任何官员的辞职信。

快将65岁的林郑月娥有「好打得」之名，曾与争取保留中环皇后码头的保育人士公开辩论，2016年升任作为港府第二把手的政务司长一职，2017年1月辞职参选特首，并成功当选。她上任时民望不俗，任内落实「一地两检」和推出以大规模填海造地为主的「明日大屿愿景」，民望虽略有起跌，但转折点则是2019年推动的修订逃犯条例。根据香港民意研究所的民调，她2017年年7月履新时，以100分为为满分，其表现有63.6分；但在2019年6月，评分下跌趋势开始，至2020年2月中旬，评分跌至谷底，只有18.2分；及后回升至接近40分，但应对自年初起的最新一波疫情被指进退失据，民望再次下跌，到最近一次于3月进行的民调，其评分只有26.6分，是历任特首最低分的，比次低的前任特首梁振英还要低13.4分。

政圈：李家超一直服务警队 将成武官执政 不利社会复和

至于盛传有意竞逐下届特首的李家超，他今早乘车离开官邸时未有回应传闻，只是向传媒挥手；其发言人则表示，不评论传媒报道。

现年64岁的李家超，中学毕业后投身警队，在警务处服务三十余年后，官至警务处长，其后于2012年离开警队并放弃英籍，加入前特首梁振英的班子，获委为副保安局长，五年后晋升为保安局长，直至去年6月才升为政务司长。有评论指他的从政经验不够全面，只有纪律部队一方面；更有节目主持人戏称今次是「保安员」参选。而亲建制派网媒《香港01》则引述「政圈分析」指，这名可能是首位出身「武官」系统的行政首长，强项是国安、获中央信任、及政治忠诚，其纪律部队背景「不代表民生内政处理不来，反而可塑性更大」。但就指，李家超的「短板在于凝聚民心，尤其现时社会撕裂仍严重」，即使社会不会再出乱子，对于李来说，「社会复和、人心回归仍是艰难任务。」另外，因推动修订《逃犯条例》和应对反修例运动示威而仍在美国制裁名单之上的李家超，亦难以为香港进行国际游说。