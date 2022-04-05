冯德莱恩本周访问基辅 欧盟提议向俄罗斯实施第五轮制裁

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欧盟委员会周二宣布，欧盟委员会主席冯德莱恩本周将前往乌克兰首都基辅，会晤乌克兰总统泽连斯基以表达对乌克兰的支持。欧盟委员会并宣布，提议对俄罗斯实施第五轮制裁，包括拟禁止每年从俄罗斯进口价值40亿欧元的煤炭。

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欧盟委员会发言人马麦尔（Eric Mamer）周二推文说，冯德莱恩将由欧盟外交和安全政策高级代表博雷利陪同，"于本周前往基辅会晤乌克兰总统泽连斯基，然后参与周六在华沙举行的支持乌克兰活动"。

泽连斯基在乌克兰向媒体表示："我期待她在今后几天来访，但我们还不知道时间。"泽连斯基并说，他和冯德莱恩3日通话时同意，应由乌克兰和欧盟组成联合调查团体，调查乌克兰指控俄军犯下的战争罪行。

另外，欧盟委员会周二公布，提议对俄罗斯实施第五轮制裁，包括拟禁止每年从俄罗斯进口价值40亿欧元的煤炭。据《华尔街日报》指，这些制裁措施还需先得到欧盟27个成员国支持。

冯德莱恩周二在推特发文，谈到第五轮制裁方案涵盖的6个领域，首先是禁止俄罗斯煤炭进口，二是对俄罗斯四间主要银行实施全面交易禁令，包括俄第二大银行俄罗斯外贸银行（VTB）。三是欧盟提议禁止俄罗斯及由俄罗斯经营的船只进入欧盟港口，也禁止俄罗斯和白罗斯的公路运输经营业者。

四是在关键领域进一步实施规模达到100亿欧元的出口禁令，包括先进半导体、机械和运输设备。

五是具体的新进口禁令，规模约55亿欧元。

六是具针对性的措施，例如禁止俄罗斯企业参与欧盟的公共采购，及排除所有欧盟或国家对俄罗斯公共机构的财政支持。

冯德莱恩最后也谈到，欧盟也提议进一步列出针对个人的清单，并在制订额外的制裁措施，包括石油进口等。

另外，北约秘书长斯托尔滕贝格表示，周三及周四举行的北约外长会议将讨论向乌克兰提供更多武器，包括例如反坦克武器、弹药、医疗用品和高端武器系统等。

他表示，俄罗斯计划占领乌克兰东部的整个顿巴斯地区，建立通往克里米亚的走廊，预计未来数周，俄罗斯将在乌克兰东部和南部进一步推进。