布林肯谴责俄罗斯在布查蓄意发动屠杀平民暴行

美国/乌克兰/俄罗斯/制裁

美国国务卿布林肯周二谴责俄军在乌克兰城市布查“蓄意杀害、折磨、强奸”平民行径，布林肯称，在布查发现的屠杀，并非俄罗斯一个"流氓军事单位的随机行动"，而是莫斯科刻意发动俄军在乌克兰犯下残暴行为。而美国加强对俄施压，禁止俄罗斯以冻结外汇清偿美元债务。欧美计划对俄罗斯宣布新一轮制裁措施。

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法新社报道，布林肯周二在启程前往比利时布鲁塞尔参加北约外长会议前表示，“我们看到的在布查发生的屠杀场面，并不是一个流氓团体的孤立行为。这是一场蓄意杀害、折磨、强奸、有组织预谋的暴力行径”。他说，"那些报导再可信不过。证据就在那里，全世界都看得见"。

布林肯说：“这更加强了我们和世界各国的决心，总有一天，我们会对那些犯下这些行为的人绳之以法”。

乌克兰总统泽连斯基表示，至少有300位平民在布查遭到杀害，而且其他地方很可能还会发现更多死者。

布林肯表示，美国支持乌克兰对布查（Bucha）发生的事件展开调查。

另据报道，美国于4日停止允许俄罗斯政府动用存放在美国银行的外汇存底，支付俄罗斯公债持有人6亿多美元到期债务。借此对攻打乌克兰的莫斯科加强施压，减少俄罗斯持有的美元。

另据路透社引述消息报道，美国与七国集团及欧盟，最快会在周三宣布新一轮对俄罗斯的制裁措施，包括加大对俄罗斯金融机构和国有企业的限制，削弱俄罗斯国家权力的关键工具，造成严重而直接的经济损害，并追究為总统普京的战争提供资金的责任，以及针对俄罗斯政府官员及其家人。

消息人士认为，新一轮制裁将使俄罗斯付出巨大代价，进一步走上经济、金融及技术孤立的道路。据《华尔街日报》报道，俄罗斯联邦储蓄银行可能是目标银行之一。