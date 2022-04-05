布查屠杀引发重大变化 美国将向乌克兰提供远程防空系统等重武器

俄罗斯侵乌战争

美国第10陆军航空和导弹防御司令部成员站在部署在立陶宛的爱国者地对空导弹发射台旁边，该系统位于立陶宛首都维尔纽斯以东约230公里的Siauliai空军基地。

俄罗斯军队在基辅郊区布查犯下的罪行令世人发指，美国和欧洲准备在本周出台新一轮对俄制裁，其中一项最关紧要的，是强化乌克兰反攻武力，向乌克兰提供其急需的远程空中防御系统、炮火系统，以及海岸防御系统等重型武器。

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西方要给乌克兰强化军援的一个关键原因，与俄罗斯在乌克兰西部重新部署军力有重大关系，基辅指俄罗斯企图把乌克兰一分为二，切断乌克兰海岸线，打通已被吞并的克里米亚，与被乌东亲俄分裂武装占据的顿巴斯，以及被炸成废墟的马里乌波尔连成一片。

美国的做法一如俄军入侵乌克兰前夕，时时点名其陈兵数量，入侵阶段，战略部署等等。美国国家安全顾问沙利文周一专门向媒体仔细点出了俄罗斯下一阶段的军力部署和运作。

沙利文表示，俄罗斯军队正在重新部署，集中兵力向乌克兰东部和南部部分地区发动攻势。沙利文说，莫斯科将继续向乌克兰其他地区采取空中轰炸和发射导弹，以图对乌克兰造成军事的和经济的重大损害，“到处撒播恐怖”。

基辅郊区布查大屠杀画面激起世人愤怒，美国总统拜登答应将进一步强化对俄罗斯的制裁，除了与欧盟协同，本周推出经济制裁措施外，欧美剩下的重大制裁手段所剩不多，重要的还有能源制裁。

但是，另外一个对乌克兰至关重要的支持，就是军事援助。沙利文承诺，美国将在未来几日向乌克兰提供更多的军事援助，提供的军火或者直接从美国运送，或者从其他国家输入乌克兰。

根据苏利文解释，给乌克兰提供的武器包括，远程空中防御系统，炮击系统以及海岸防卫系统。苏利文没有细说，但他表示，向乌克兰运送武器以及军备的节奏已经是“前所未有”。

苏利文提到的将向乌克兰输送的武器，正是乌克兰总统泽连斯基多次向西方索要的武器，其一，远程空中防御系统，包括反导弹系统，正是有效反击俄罗斯轰炸和发射导弹轰炸乌克兰城市的有效武器；

炮击系统，乌克兰军队虽然挫败了俄罗斯的闪电战以及企图攻占首都的地面部队的进攻，而且正在节节收复失地，但乌克兰难以对俄罗斯军队发动成规模反击攻势的一个重大原因，就是缺少炮火支持，乌克兰一旦拥有炮火支援，就可以对俄军造成具有威胁力的反击态势；

提供海岸防卫系统，显然是针对俄罗斯调整军力，重点打通从黑海到亚速海的战略而来，乌克兰一旦拥有海岸防卫系统，就可以有效抵制或者反击来自俄罗斯军舰的攻击，切断俄方对地面部队的远程火力援助。

乌克兰抵抗俄罗斯已达四十日之久，面对强大且残暴的军队，能抵抗如此之久，除了坚强的乌克兰人英勇抵抗，也与西方国家武器源源不断的支援，军事情报的交流有重大关系。