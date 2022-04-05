泽连斯基指控俄罗斯犯下战争罪 呼吁将俄罗斯开除出安理会

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乌克兰总统泽连斯基周二向联合国安理会发表讲话，他敦促联合国立即对俄罗斯采取行动，将俄罗斯排除在安理会之外。泽连斯基表示，发生在布查镇的暴行只是俄军罪行的其中一例。他强调必须向俄罗斯问责，建议设立战争法庭，以战争罪审判俄罗斯当局与军队。

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法新社消息，泽连斯基刚刚视察了俄军进行大屠杀的布查镇，他在周二透过视讯向联合国安全理事会发表演说。俄罗斯驻联合国大使尼本齐亚也出席安理会会议。

泽连斯基说，“现在我们需要安理会就乌克兰的和平作出决定”，他要求联合国追究俄罗斯自2月24日入侵乌克兰以来犯下的“战争罪责”。

泽连斯基随后向安理会播放了一段视频，视频展示了乌克兰平民惨遭俄军杀戮的景象。泽连斯基细述俄罗斯军队罪行，包括性侵妇女、杀害一家大小并企图焚烧尸体，乌克兰人在街道与家中遭到射杀、在道路中遭到战车辗毙，俄军以暴行为乐，这些行为与其他"恐怖分子没有差别"。

泽连斯基指控俄罗斯犯下二次大战以来最可怕的战争罪行，他说，发生在布查镇的平民屠杀只是其中的一例，还有更多城市、类似的地方，世界尚未了解全部真相。

泽连斯基并引用联合国宪章第一章第一条指出，联合国就是要维护和平并确保遵守和平，但是"和平在哪里？联合国的那些保证又在哪里？"

泽连斯基并指控俄罗斯想将乌克兰变成沉默的奴隶，俄军以及向部队发号施令的人都应该被绳之以法。他强调必须对俄罗斯全面问责，呼吁设立类似审判纳粹成员的纽伦堡战争法庭，以战争罪起诉俄罗斯当局与军队。

泽连斯基指出，俄罗斯作为联合国安理会常任理事国拥有否决权，但莫斯科却将这一权力当成生死权，损害整个全球安全的结构，也使俄罗斯消遥法外。泽连斯基敦促安理会将俄罗斯逐出，或是改革安理会体制，甚至是完全解散。

俄罗斯驻联合国大使内本齐亚再次对针对俄罗斯军队的暴行指控提出异议。他说， “我们来到乌克兰不是为了征服乌克兰的领土”。

联合国表示，俄乌战争爆发以来，至少有1430名平民丧生，包括120多名儿童，而有关统计数字可能被严重低估。

联合国负责人道主义事务的副秘书长格里菲思表示，上周他到莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫进行坦率会面，相信仍有很多工作需要跟进，他将将于周二到乌克兰与当地官员会面，强调各方必须允许平民转移到安全地区。

另外，联合国政治事务副秘书长迪卡洛表示，在乌克兰的联合国人权监测团正寻求核实俄军在当地有关性暴力的指控，她表示，有指控称有俄军参与轮姦及在儿童面前性侵，也有人声称有乌克兰军队及民兵涉及性暴力。