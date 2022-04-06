中国单日新增阳性超2万 上海设4万床位巨型方舱

上海/疫情

中国周三（4月6日）宣布，在过去24小时内新增了创纪录的2万名冠状病毒（Covid-19）感染者，其中大部分在上海。上海正准备开设一个拥有4万个床位的巨型野外医院。距离上海70公里的苏州发现了奥米克戎变体的变体。

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法新社说，在2019年底首次检测到冠状病毒的中国，一直设法以严格的“清零”措施，在2021年3月之前，基本控制住了这一流行病。

但是奥秘克戎（Omicron）变体破坏了这一战略，现在每天的计数已经超过了武汉第一波流行病的官方计数。

这个世界上人口最多的国家，周三报告了在过去24小时内新增20,472个阳性病例，这个数字与许多国家相比很小，但对中国来说却很大。因为在今年2月份，中国单日新增感染人数才勉强超过100。中国上周日才突破每天新增1万个感染案例的大关。

据中国卫生部说，没有新的死亡记录。该国最近两次正式宣布的死亡事件可追溯到3月中旬（吉林）。

该报道说，超过80%的新增阳性病例是在上海报告的，上海作为中国最大城市，自上周以来，一直处于近乎全封闭状态。

中国新华社说，这个拥有2500万人口的城市将把一个巨大的展览中心改造成一个拥有4万张床位的野战医院。

中国当局每年在国家会议和展览中心举办年度进口博览会。

尽管上海的绝大多数病例是无症状的，但任何检测结果呈阳性的人，包括儿童，都被置于特殊中心进行隔离。

这一政策在社交网络受到质疑，因为儿童，甚至婴儿被检测出阳性，如果其父母呈阴性，当局就会让孩子与父母分离。

在距离上海70公里的苏州，卫生部门本周末宣布，他们发现了一种奥米克戎变异体的突变，而这一变体的突变此前在国家或国际数据库中是未知的。