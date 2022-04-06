俄罗斯侵乌战争

被俄罗斯炸毁的乌克兰港口城市马里乌波尔剧院。俄罗斯军队目前正在集结兵力夺取包括马里乌波尔在内的整个顿巴斯地区，从而联通克里米亚半岛。

俄军闪电战落空，占领基辅失败后，根据美国国防部，俄军业已从基辅周边全部撤出，正向乌克兰东部集中兵力。专家评估，一场最具破坏性和致命性的大战就在眼前!而北约秘书长则指“战争进入关键阶段”。

广告 继续浏览后续

乌克兰军方周末宣布，收复俄罗斯军队2月24日侵乌以来占领的基辅周边所有地区。根据美国国防部周三表示，俄方派往乌克兰的130个战斗群中，超过80个仍留在该国。 “离开基辅的军队朝着白俄罗斯和俄罗斯方向撤离。”五角大楼官员判断：“地面战略暂时惨败，但俄军的长远目标并不清楚。”

目前可以看到的是，莫斯科正在乌克兰战场进行新的部署，旨在全力攻打顿巴斯地区，这一地区从2014年以来已部分掌控在亲俄的乌东分裂分子手中。

北约秘书长斯托尔滕贝格周三警告，“第一阶段”损失惨重的俄军将重新武装，以获得大批增援兵员和军备补给，达致高度集中兵力围打顿巴斯地区的目标。

一场血战在即，乌克兰副总理伊琳娜·韦列舒克周三呼吁乌东居民立即疏散，否则未来几日将有“生命危险”。卢甘斯克州州长谢尔盖·盖达伊呼吁居民尽速离开，他说，昨天，俄国人破坏了顿巴斯地区铁路网络，随后修复了数小时，所有火车被迫晚点，这是危险降临的最新迹象，趁着还有巴士、火车的时候，我恳请你们和你们的家人撤离。

超过十万居民的北顿内茨克（Severodonetsk）市是卢甘斯克州首府所在，法新社战地记者注意到，这一位于乌克兰最东部，政府军仍在坚守的城市，周二遭到俄军一阵阵炮弹和火箭攻击。尽管俄方轰炸加剧，但位于北顿内茨克城郊以北的前线并未出现明显更动。双方交火局限于炮击。

法新社记者观察到，沿着一条连接最近被俄罗斯军队夺取的伊祖姆镇与基辅控制的顿巴斯首府斯拉维扬斯克和克拉马托尔斯克这两个双胞胎城镇的道路，乌克兰军队积极部署，准备战斗。专家分析，斯拉维扬斯克市(Slaviansk)可能是俄军的“下一场关键战役”，俄罗斯第20军似已准备就绪。

城周到处是推土机挖出的战壕，在掩体中的火炮和装甲车四处分布，就近是一座森林，到处都是庇护所和伪装设备，预示着一场可能的十分血腥的战斗？ 守城的乌克兰军官告诉法新社记者，随时都可以听到俄罗斯直升飞机飞到前线的声音。军人表示，“我们随时准备出击，让敌人措手不及”。

附近的克拉斯诺皮利亚(Krasnopillia)镇，乌克兰第95空中机动旅在这里坚守着，这是一支以鹰为徽章的精英部队。记者问，他们害怕即将到来的俄罗斯飓风吗？军官反问："你知道大卫和歌利亚的故事吗...... "。

不远处，乌克兰军队的后勤装备成了俄军的靶子，周二，一座油库遭到轰炸，俄罗斯国防部称，俄罗斯军队用导弹摧毁了位于新莫斯科夫斯克、拉杰霍夫、卡扎廷、普罗西亚和米科拉耶夫的五座燃料库。这些仓库为哈尔科夫和米科拉耶夫地区以及顿巴斯的乌克兰部队提供物资。

法国军史专家，前法军上校米歇尔.戈雅分析，顿巴斯战斗无疑是这场战争的决定性战役，如果俄军夺取包括马里乌波尔在内的顿巴斯地区，普京可能会在5月9日宣布胜利，尽管这一胜利远低于此前的目标。如果无法夺取，俄方可能会采取战术停战，“冻结局势”，从而重新集结力量，发动下一次大规模攻势。在乌克兰方面，目前而言作战选项虽然有限，但却实在，白俄罗斯参战已成为过去时，从北部和西部腾出的多个旅可以加入乌东保卫战，乌克兰增援部队可以从西南部投入，但不会超越Dniepr，他们可以强化顿巴斯前线，使得俄罗斯月底前占领这一地区的计划化为泡影。

俄罗斯军队同样寻求加固亚速海沿岸---乌克兰南部营地的防守，试图把顿巴斯地区与已被其并吞的克里米亚半岛打通。为此，俄军不停地对港口大城市马里乌波尔狂轰滥炸，该市市长表示，马里乌波尔的处境已经“超越了人道灾难所能承受的地步”。而基辅怀疑，俄军正在马里乌波尔设法对数千名乌克兰遭屠杀者“销尸灭迹”，情况比布查“更坏”。

俄罗斯军方周二称击落了两架寻找救援被包围在港口城市的亚速团首领，并再次敦促坚守马里乌波尔的乌军投降。但是，在这里坚守的亚速团军人神出鬼没，不断地骚扰者部分占领城市的俄罗斯士兵，并准备接应可能反攻的乌克兰部队。

一场大战在即，乌克兰总统泽连斯基再次呼吁西方提供重型武器，捷克目前是第一个向乌克兰输入坦克的北约成员国，第一批十余辆T-72坦克已进入乌克兰境内。捷克和斯洛伐克已应乌克兰要求，启动军工厂，修复乌克兰的战损军备。

美国国家安全顾问沙利文周日表示，美国很快向乌克兰提供空中防御系统，海岸防御系统，远程火炮等重型武器。何时运到？沙利文简单表示，运抵乌克兰武器的速度之快超出想象。

周三周四，北约成员国外交部长与乌克兰外长库列巴讨论向乌克兰提供急需武器。北约秘书长斯托尔滕贝格周三对媒体表示，细节无可奉告，但我们正在讨论反坦克武器以及防空系统。

战场形势险峻，乌克兰能否击败俄罗斯把乌国一分为二，堵住出海口的企图，东部及南部保卫战至关重要。但是，北约秘书长周二警告，乌克兰战争可能延长数月甚至数年，普京并没有收回占领乌克兰全境的野心，持久战的风险很高。我们必须面对现实，必须为支持乌克兰做好长期准备。

乌克兰保卫战将是二十一世纪一场文明与野蛮的决战，之后开启的或许是另外一个世纪。